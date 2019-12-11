Myanmar Devlet Başkanı Aung San Suu Çi, Uluslararası Adalet Divanında - Son Dakika

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Myanmar Devlet Başkanı Aung San Suu Çi, Uluslararası Adalet Divanında
7 saat önce
Myanmar Devlet Başkanı Aung San Suu Çi, Gambiya'nın, "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması"na yönelik Myanmar'a karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davaya katılarak Gambiya'nın taleplerine itiraz etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:06 Kaynak: AA
Myanmar Devlet Başkanı Aung San Suu Çi, Gambiya'nın, "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması"na yönelik Myanmar'a karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davaya katılarak Gambiya'nın taleplerine itiraz etti.
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