Myanmar Devlet Başkanı Aung San Suu Çi, Uluslararası Adalet Divanında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Myanmar Devlet Başkanı Aung San Suu Çi, Uluslararası Adalet Divanında - Son Dakika

Myanmar Devlet Başkanı Aung San Suu Çi, Uluslararası Adalet Divanında

7 saat önce

Myanmar Devlet Başkanı Aung San Suu Çi, Gambiya'nın, "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması"na yönelik Myanmar'a karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davaya katılarak Gambiya'nın taleplerine itiraz etti.

Myanmar Devlet Başkanı Aung San Suu Çi, Gambiya'nın, "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması"na yönelik Myanmar'a karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davaya katılarak Gambiya'nın taleplerine itiraz etti.

Myanmar Devlet Başkanı Aung San Suu Çi, Uluslararası Adalet Divanında

Gambiya, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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