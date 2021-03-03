Myanmar Dışişleri Bakanı Lwin, ASEAN görüşmesinde "seçimdeki hileleri" anlattığını açıkladı - Son Dakika

KUALA Myanmar'da askeri darbenin ardından ordunun Dışişleri Bakanlığına atadığı Wunna Maung Lwin, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmede, Kasım 2020 genel seçimlerindeki hile iddialarına ilişkin mevkidaşlarına bilgi verdiğini belirtti.

Myanmar'ın cunta yanlısı yayın organı Global New Light of Myanmar gazetesine dün sanal ortamda gerçekleşen ASEAN Bakanlar Görüşmesine ilişkin demeç veren Bakan Lwin, görüşme kapsamında "bölgesel ve uluslararası konulara dair fikir alışverişi yapıldığını" açıkladı.

Görüşmenin hangi sebeple yapıldığına ilişkin detay vermeyen Lwin, 8 Kasım 2020'de düzenlenen genel seçimlerde "oy sayımlarındaki hilelere dair bilgi verdiğini" ve askeri yönetimin bundan sonraki planlarını açıkladığını ifade etti.

ASEAN dışişleri bakanları dün, Myanmar'daki son durumu görüşmek üzere görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından Endonezya, Malezya, Singapur ve Filipinler'in dışişleri bakanları, Myanmar'a, darbe karşıtı protestoculara karşı şiddete başvurmama çağrısında bulunmuş, gözaltına alınan seçilmiş hükümet üyelerinin de serbest bırakılmasını talep etmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum, darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında yer almıştı. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamış, güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu can kayıpları yaşanınca protestolara katılım artmıştı.

28 Şubat'ta Yangon şehrindeki protestolara güvenlik güçleri, gerçek mermi ve el bombası kullanarak müdahalede bulunmuş ve BM'nin açıklamasına göre, bir günde 18 protestocu hayatını kaybetmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.