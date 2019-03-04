Son Dakika Haberleri: Myanmar: Dünya Vahşi Hayat Günü Kapsamında Yüzlerce Kaçak Fil Dişi İmha Edildi

Myanmar: Dünya Vahşi Hayat Günü Kapsamında Yüzlerce Kaçak Fil Dişi İmha Edildi

51 dakika önce

Myanmar'da yakalanan yüzlerce fil dişi yetkililer tarafından imha edildi.

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Myanmar'da yakalanan yüzlerce fil dişi yetkililer tarafından imha edildi. 2013 yılından beri kutlanan Dünya Vahşi Hayat Günü kapsamında filler ve gergedanlar gibi diş ve boynuzları için avlanan vahşi hayvanların yaşamına dikkat çekmek amacıyla yetkililer imha imha işlemini halka açık olarak yaptı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:43 

Myanmar, Dünya
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