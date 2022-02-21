Myanmar, Gambiya'nın açtığı soykırım davasının reddedilmesini istedi - Son Dakika

Myanmar, Uluslararası Adalet Divanı'ndan (UAD), Gambiya'nın "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması"na yönelik açtığı davanın, "yetkisizlik" sebebiyle reddedilmesini talep etti.

Birleşmiş Milletler (BM) yargı organı olan UAD'nın Lahey'deki binasında yapılan duruşmada, Myanmar'ın, Gambiya lehine verilen tedbir kararlarına ilişkin itirazları görüşüldü.

Myanmar'ın avukatı Stefan Talmon, Gambiya'nın Myanmar'da yaşanan olaylarla bir bağlantısının olmadığını belirtti.

Myanmar'ın diğer avukatı Christopher Staker, davanın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) adına Gambiya tarafından açıldığını ileri sürerek, Divan'ın uluslararası bir kuruluş adına hareket eden bir devletin tarafı olduğu bir uyuşmazlığı ele alamayacağını savundu.

Davanın, Soykırım Sözleşmesi kapsamında iki devlet arasındaki bir uyuşmazlığa ilişkin olmadığını dile getiren Myanmar ekibi, UAD'den, "yetkisizlik" sebebiyle davayı reddetmesini istedi.

28 Şubat 2022'ye kadar sürecek olan duruşmalar, çarşamba günü Gambiya avukatlarının sunumuyla devam edecek.

Myanmar'ın temsili problemi

Davanın Aralık 2019'da yapılan duruşmalarında Myanmar'ı, ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çi önderliğindeki bir ekip temsil ederken bugün başlayan duruşmalara Myanmar'ı iktidardaki ordu yönetiminin belirlediği yeni bir ekip temsil etti.

UAD Başkanı ABD'li hakim Joan Donoghue, açılış konuşmasında "Duruşmaya katılan taraf avukatları belli bir hükümeti değil devleti temsil ediyor." açıklamasında bulundu.

Ordu yönetiminin tayin ettiği heyetin Myanmar'ı temsilini eleştiren Burma İnsan Hakları Ağı İcra Direktörü Kyaw Win, "Davanın ilerliyor olması güzel fakat Divan bugün ordu yönetiminin Burma'nın (meşru) yönetimi olarak gözükmesine izin verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Myanmar'daki askeri yönetime karşı direnişi koordine eden ve kendilerini "gölge hükümet" olarak tanımlayan Ulusal Birlik Hükümeti (NUG) ise duruşmalarda Myanmar'ı kendilerinin temsil etmesi gerektiğini savundu.

NUG'dan yapılan açıklamada "Rohingyalılar'ın haklarını ihlal eden askeri yönetime Divan'da söz verilmesi derin bir adaletsizliktir." ifadesini kullanıldı.

Uluslararası Adalet Divanı, Ocak 2020'de yapılan duruşmalar neticesinde Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için tedbir kararlarına hükmetmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.