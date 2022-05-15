Myanmar Halkı Kason Ayı Dolunay Gününü Kutladı - Son Dakika
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Myanmar Halkı Kason Ayı Dolunay Gününü Kutladı

15.05.2022 11:13
Myanmar Halkı Kason Ayı Dolunay Gününü Kutladı

YANGON, 15 Mayıs (Xinhua) -- Başta budistler olmak üzere tüm Myanmar halkı, Myanmar takvimine göre kameri ay Kason'un dolunay gününde, ülkenin dört bir yanındaki kutsal Bodhi ağaçlarını sulama ritüelini gerçekleştirdiler.

YANGON, 15 Mayıs (Xinhua) -- Başta budistler olmak üzere tüm Myanmar halkı, Myanmar takvimine göre kameri ay Kason'un dolunay gününde, ülkenin dört bir yanındaki kutsal Bodhi ağaçlarını sulama ritüelini gerçekleştirdiler.

Myanmar Halkı Kason Ayı Dolunay Gününü Kutladı

Myanmar'ın Yangon kentinde bulunan Shwedagon Pagoda'da bir kadın, Bodhi (Bilgelik) Ağacı'nı sulamak için elinde su kabıyla ilerliyor, 14 Mayıs 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

Myanmar Halkı Kason Ayı Dolunay Gününü Kutladı

Myanmar'ın Yangon kentinde bulunan Shwedagon Pagoda'da, Bodhi (Bilgelik) Ağacı'nı sulayan insanlar, 14 Mayıs 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

Myanmar Halkı Kason Ayı Dolunay Gününü Kutladı

Myanmar'ın Yangon kentinde bulunan Shwedagon Pagoda'da Bodhi (Bilgelik) Ağacı'nı sulayan insanlar, 14 Mayıs 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

Myanmar Halkı Kason Ayı Dolunay Gününü Kutladı

Myanmar'ın Yangon kentinde bulunan Shwedagon Pagoda'da, Bodhi (Bilgelik) Ağacı'nı Sulama Festivali'nde grup halinde ilahi okuyan Budist kadınlar, 14 Mayıs 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

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Myanmar, Mayıs, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Myanmar Halkı Kason Ayı Dolunay Gününü Kutladı - Son Dakika


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