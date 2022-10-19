Geçtiğimiz Ağustos ayında da İnsein Hapishanesi yakınında arka arkaya 4 patlama yaşanmıştı. Ülkenin en büyük hapishanesi olan İnsein'de 10 bin mahkum bulunuyor. - YANGON

Kaynak: İHA

Myanmar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Myanmar hapishanesinde patlama: 8 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.