Myanmar hapishanesinde patlama: 8 ölü - Son Dakika
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Myanmar hapishanesinde patlama: 8 ölü

19.10.2022 11:15
Myanmar hapishanesinde patlama: 8 ölü

Myanmar'ın Yangon kentindeki İnsein hapishanesinde meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Myanmar'ın Yangon kentindeki İnsein hapishanesinde meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Myanmar'ın Yangon kentinde bulunan İnsein hapishanesinin girişinde ve dışında 2 patlama meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 3 cezaevi görevlisi ve 5 ziyaretçi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Patlamanın ardından bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Geçtiğimiz Ağustos ayında da İnsein Hapishanesi yakınında arka arkaya 4 patlama yaşanmıştı. Ülkenin en büyük hapishanesi olan İnsein'de 10 bin mahkum bulunuyor. - YANGON

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Kaynak: İHA

Myanmar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Myanmar hapishanesinde patlama: 8 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Myanmar hapishanesinde patlama: 8 ölü - Son Dakika
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