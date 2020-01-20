Myanmar hükümetinin oluşturduğu bağımsız komisyon Arakan raporunu sundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Myanmar hükümetinin oluşturduğu bağımsız komisyon Arakan raporunu sundu - Son Dakika

Myanmar hükümetinin oluşturduğu bağımsız komisyon Arakan raporunu sundu

7 saat önce

Myanmar hükümetinin kurduğu bağımsız komisyon, Myanmarlı güvenlik güçlerinin Arakan eyaletinde yürüttükleri operasyonlarda, savaş suçları işlediklerine inanılması için gerekli nedenler olduğu sonucuna vardı.

Myanmar hükümetinin oluşturduğu bağımsız komisyon Arakan raporunu sundu, System.String[]

Myanmar hükümetinin kurduğu bağımsız komisyon, Myanmarlı güvenlik güçlerinin Arakan eyaletinde yürüttükleri operasyonlarda, savaş suçları işlediklerine inanılması için gerekli nedenler olduğu sonucuna vardı.

Filipinli diplomat Rosario Manalo'nun liderliğindeki Bağımsız Tahkik Komisyonu, Arakan eyaletinde yaşananlarla ilgili 461 sayfalık raporunu Myanmar Devlet Başkanı Win Myint'e sundu.

Raporda, Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım planlandığı ya da yürütüldüğüne dair kanıt bulunmadığı belirtilirken, "Myanmarlı güvenlik güçlerinin, 2017'de iç hukuk ve ciddi insan hakları ihlallerine, savaş suçlarına dahil olduklarına inanmak için makul sebepler var." ifadesine yer verildi.

Bağımsız komisyonun raporunda, "masum köylülerin orantısız güç kullanan bazı Myanmarlı güvenlik güçlerince öldürüldüğü ve evlerinin bu kişiler tarafından yıkıldığı" kaydedildi.

Komisyon, "Myanmar güvenlik güçlerinin, Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusuna (ARSA) mensup gerillalar tarafından organize edilen ölümlü saldırılara karşı eyleme geçtiği" ifadelerinin yer aldığı raporun, Myanmarlı sivil ve askeri yetkililer hakkındaki muhtemel kovuşturmalar ve soruşturmalarda kullanılabileceğini açıkladı.

Bağımsız komisyonda emekli Japon diplomat Kenzo Oşima'nın yanı sıra Myanmar devlet başkanlığı danışmanı Aung Tun Thet ve Myanmarlı hukukçu Mya Theinn'in yer almasının, raporun güvenilirliği konusunda soru işaretleri doğurduğu ifade ediliyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleri aracılığıyla yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Myanmar, Arakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:12 Kaynak: AA
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