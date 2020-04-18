Myanmar'ın 3 bölgesinde daha

Myanmar'ın Yangon, Ayeyawaddy ve Sagaing bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "gece sokağa çıkma yasağı" uygulanacak.

Yangon, Ayeyawaddy ve Sagaing bölge hükümetlerinden yapılan açıklamalarda, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 22.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi.

Her üç bölgede de yasağın, bir sonraki emre kadar devam edeceği bildirildi.

Böylece, ülkede gece sokağa çıkma yasağı uygulanan bölge sayısı 4'e yükseldi.

Mandalay bölgesinde de 16 Nisan'dan itibaren 21.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ilan edilmişti.

Myanmar'da Kovid-19 vaka sayısı 94'e yükselirken, virüs sebebiyle 5 kişi hayatını kaybetti.