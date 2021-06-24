Myanmar'ın askeri yönetim lideri General Hlaing, içişlerine karışan ülkeleri eleştirdi - Son Dakika

KUALA Myanmar'da darbeyle iktidarı ele geçiren askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, Myanmar'ın içişlerine müdahale etmeye çalışan ülkelere eleştiride bulundu.

Dün katıldığı 9. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansının ardından basına konuşan General Hlaing, bazı ülkelerin "demokrasi ve insan hakları" bahanesiyle Myanmar'ın içişlerine karıştığını öne sürdü. Hlaing, Myanmar askeri yönetimine karşı uluslararası eleştirileri reddettiğini açıkladı, askeri yönetimin tek hedefinin ülkede siyasi istikrarı sağlamak olduğunu vurguladı.

9. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansındaki konuşmasında Hlaing, ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin hükümetini eleştirmiş ve "Önceki hükümet seçimlerde hile yaparak demokrasiyle alay etti. Bu düzenbazlıktan ötürü demokrasi ve liyakati geri getirmek için adım atmak durumunda kaldık." demişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yaşanması ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Cii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 877 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkilileri askeri mahkemede yargılanmaya devam ediyor.