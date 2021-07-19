Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'nin babası Aung San, ölüm yıl dönümünde anıldı - Son Dakika

KUALA Myanmar'a bağımsızlığını kazandıran lider olarak bilinen General Aung San, suikast sonucu öldürülmesinin 74. yıl dönümünde anıldı.

Ülkenin en kalabalık şehri Yangon'daki Şehitler Anıtı'nda düzenlenen resmi törene Myanmar askeri yönetiminden yetkililer katıldı.

Askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing'ın katılmadığı törende Din İşleri Bakanı Ko Ko, en yüksek rütbeli yetkili olarak yer aldı.

1 Şubat askeri darbesinden bu yana gözaltında tutulan ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin babası Aung San için düzenlenen törene katılmasına izin verilmedi.

Darbe karşıtları da Şehitler Günü kapsamında General Aung San'ı andı ve askeri yönetimi protesto etti.

Yangon'da darbe karşıtları, Aung San ve beraberindeki 9 kişinin suikasta uğradığı 10.37'de kornalar çaldı.

Mandalay ve Sagaing kentlerinde de Şehitler Günü yürüyüşleri düzenleyen darbe karşıtları, askeri yönetimi protesto etti.

General Aung San

Myanmar'da 1941'de Burma Bağımsızlık Ordusu'nu kuran General Aung San, 1942-1945 arasındaki Japon işgaline karşı silahlı direnişi örgütlemesiyle tanınmıştı.

Japon işgalinin sonlanması ve Myanmar'ın yeniden İngiliz idaresine geçmesi üzerine Aung San, ülkesinin bağımsızlığını kazanması için dönemin İngiltere hükümetiyle müzakerelerde bulunmuştu.

Aung San, uzun süren müzakereler sonucu Myanmar'ın kontrollü bağımsızlığa geçmesi için İngiltere hükümetini ikna etmişti.

1946'da yarı bağımsız Burma devletinin ilk başbakanı olarak görev yapan Aung San, 19 Temmuz 1947'de ordudaki rakibi General U Saw'un ekibi tarafından 9 arkadaşıyla birlikte kabine toplantısı sırasında silahlı saldırıya uğramıştı.

Saldırıda Aung San hayatını kaybetmiş, General U Saw, geçici süreliğine başbakanlığı devralmıştı.