Üye Girişi
Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'nin yargılandığı davanın karar duruşması ertelendi - Son Dakika

Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'nin yargılandığı davanın karar duruşması ertelendi

20.12.2021 12:55
Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'nin yargılandığı davanın karar duruşması ertelendi

Myanmar mahkemesi, devrik lider Aung San Suu Çii'nin yasa dışı telsiz ithal etmekten yargılandığı davanın karar duruşmasını 27 Aralık'a erteledi.

Myanmar mahkemesi, devrik lider Aung San Suu Çii'nin yasa dışı telsiz ithal etmekten yargılandığı davanın karar duruşmasını 27 Aralık'a erteledi.

Devrik lider Suu Çii'nin yargılandığı bir dizi davadan birinin duruşması Başkent Nepido Mahkemesinde görüldü.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, yaptığı açıklamada, mahkemenin Aung San Suu Çii'ye karşı açılan telsiz davasının karar duruşmasını 27 Aralık'a ertelediğini, erteleme kararı için mahkeme tarafından herhangi bir gerekçe gösterilmediğini söyledi.

Bu dava, ordunun 1 Şubat'ta yönetimi ele geçirerek seçilmiş hükümeti devirmesinin ardından devrik lidere karşı açılan ikinci dava olmuştu.

Suu Çii, söz konusu davada resmi prosedürleri ihlal ederek telsiz ithal etmek ve bulundurmakla suçlanıyor.

Davaya konu olan telsizlere, ordunun yönetime el koyduğu 1 Şubat'ta yapılan aramada Suu Çii'nin konutunun giriş kapısında bekleyen korumalarından alınarak el konulmuştu.

Devrik lider hakkında ithalat yasasını ihlal ettiği suçlamasıyla dava açılmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1200 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Mahkeme, Myanmar, Nepido, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'nin yargılandığı davanın karar duruşması ertelendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:55 MİT'i anlatan Teşkilat dizisinde Serdar'ın, Zehra'yı kurtarma planı!
12:54 Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor
12:53 ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli
12:51 Son Dakika: Teknisyene şiddet uygulayan Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti!
12:46 İsrail'den Omicron yasağı: Türkiye dahil 10 ülkeyi seyahat yasağı listesinde
12:26 Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı
12:25 Elektrik direğinin altında cesedi bulunmuştu! Şerifa intihar mı etti?
12:23 İSKİ Genel Müdürü: İstanbullular musluk suyu içebilir
12:05 NASA'lı bilim insanları duydukları karşısında dondu kaldı! İşte gündem olan ses kaydı
12:02 Gazetecinin "Uzatmıyorum" diyerek sorduğu soruya Beşiktaş'ın 'geçici' hocasından mest eden cevap
MİT'i anlatan Teşkilat dizisinde Serdar'ın, Zehra'yı kurtarma planı! MİT'i anlatan Teşkilat dizisinde Serdar'ın, Zehra'yı kurtarma planı!         
12:56
Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor         
12:54
Son Dakika: Teknisyene şiddet uygulayan Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti! Son Dakika: Teknisyene şiddet uygulayan Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti!         
12:51
Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı         
12:26
Türk defineciler son kazmayı vurduktan sonra çığlık çığlığa sevindi! Yer altındaki oda hemen korumaya alındı Türk defineciler son kazmayı vurduktan sonra çığlık çığlığa sevindi! Yer altındaki oda hemen korumaya alındı         
10:54
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı         
17:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 13:01:40. #1.13#
SON DAKİKA: Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'nin yargılandığı davanın karar duruşması ertelendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement