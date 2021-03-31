Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii, sağlığının yerinde olduğunu açıkladı - Son Dakika

Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii, sağlığının yerinde olduğunu açıkladı

31.03.2021 17:31
Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii, sağlığının yerinde olduğunu açıkladı, System.String[]

KUALA Myanmar'da ordunun yönetime el koymasının ardından gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin, avukatıyla gerçekleştirdiği görüşmede, sağlığının yerinde olduğunu söylediği bildirildi.

KUALA Myanmar'da ordunun yönetime el koymasının ardından gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin, avukatıyla gerçekleştirdiği görüşmede, sağlığının yerinde olduğunu söylediği bildirildi.

Myanmar basınına konuşan Suu Çii'nin avukatı Min Min Soe, müvekkiliyle telekonferans yöntemiyle 10 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Soe, Suu Çii'nin sağlığının yerinde olduğunu ve kendisine iyi bakıldığını söylediğini aktardı.

Suu Çii'nin yüz yüze görüşme talep ettiğini kaydeden avukat Soe, yüz yüze görüşmeye izin verilmediğini kaydetti.

Aung San Suu Çii'nin en son dava duruşması 24 Mart'ta telekonferans yoluyla görülmüş, internet kesintilerinden ötürü Suu Çii'nin video bağlantısının zayıf olması gerekçesiyle duruşma 1 Nisan'a ertelenmişti.

Duruşmada Suu Çii'nin avukatıyla görüşmesine müsaade edilmemişti.

Askeri mahkeme, 18 Mart'ta Suu Çii'ye rüşvet suçlaması yöneltmiş, Suu Çii'nin, 2018'de bir inşaat firması yöneticisinden 550 bin ABD doları rüşvet kabul ettiğini öne sürmüştü.

1 Şubat'tan bu yana gözaltında tutulan Suu Çii, önceki duruşmalarda, ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etmek, ulusal afet yönetimi kanununa uymamak ve zimmetine para geçirmekle suçlanmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 521 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Mevlüt Çavuşoğlu, Myanmar, Nisan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii, sağlığının yerinde olduğunu açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı Ramazan'da kırmızı ete ve tavuğa zam yapılmayacak Ramazan'da kırmızı ete ve tavuğa zam yapılmayacak Dilan Çıtak, güzellik salonunda saldırıya uğradı: 1 kişi ağır yaralı Dilan Çıtak, güzellik salonunda saldırıya uğradı: 1 kişi ağır yaralı Koronavirüse yakalanan Cenk'in ardından Beşiktaş'ın diğer forveti Aboubakar da Milli Takım'da sakatlandı, elde tek forvet kaldı Koronavirüse yakalanan Cenk'in ardından Beşiktaş'ın diğer forveti Aboubakar da Milli Takım'da sakatlandı, elde tek forvet kaldı Manavgat'ta meydana gelen dev hortum anbean kameraya yansıdı Manavgat'ta meydana gelen dev hortum anbean kameraya yansıdı Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir Sakarya'da aynı aileden 5 kişi koronavirüsten öldü Sakarya'da aynı aileden 5 kişi koronavirüsten öldü Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu
TFF, futbolcu menajerlerine yapılan ödemelerin tablosunu açıkladı, kasasından en fazla para çıkan kulüp Fenerbahçe oldu TFF, futbolcu menajerlerine yapılan ödemelerin tablosunu açıkladı, kasasından en fazla para çıkan kulüp Fenerbahçe oldu         
18:40
Cami tuvaletinde kanlar içinde cansız erkek bedeni bulundu Cami tuvaletinde kanlar içinde cansız erkek bedeni bulundu         
18:08
İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti         
17:53
İzmir'de koca dehşeti! Cani adam karısını boğarak öldürdü İzmir'de koca dehşeti! Cani adam karısını boğarak öldürdü         
17:27
Son Dakika! Bahçeli, AYM'nin HDP iddianamesini iade etmesine sert çıktı: Anayasa Mahkemesi de kapanmalı Son Dakika! Bahçeli, AYM'nin HDP iddianamesini iade etmesine sert çıktı: Anayasa Mahkemesi de kapanmalı         
17:03
Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu         
16:58
Baba ve 11 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada Baba ve 11 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada         
16:34
Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti         
16:13
Kavgaya bakarken hayatını kaybetti Kavgaya bakarken hayatını kaybetti         
16:10
Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu         
14:49
Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı         
14:48
Trabzon Havalimanı'nda pistten çıkan uçak, 4 milyon TL'lik yatırımla pide salonu olacak Trabzon Havalimanı'nda pistten çıkan uçak, 4 milyon TL'lik yatırımla pide salonu olacak         
14:02
Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt         
13:54
Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak         
13:12
Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak         
11:22
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 18:48:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii, sağlığının yerinde olduğunu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei