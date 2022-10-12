Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'ye 3 yıl daha hapis cezası verildi - Son Dakika
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Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'ye 3 yıl daha hapis cezası verildi

12.10.2022 08:40
Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'ye 3 yıl daha hapis cezası verildi

KUALA Myanmar'da mahkeme, 1 Şubat 2021'de ordunun darbeyle yönetimi ele geçirmesinin ardından gözaltına alınan ve tutukluluk hali devam eden devrik lider Aung San Suu Çii'yi, iki yolsuzluktan suçlu bularak 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

KUALA Myanmar'da mahkeme, 1 Şubat 2021'de ordunun darbeyle yönetimi ele geçirmesinin ardından gözaltına alınan ve tutukluluk hali devam eden devrik lider Aung San Suu Çii'yi, iki yolsuzluktan suçlu bularak 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Myanmar'da askeri yönetimin kontrolündeki mahkeme, devrik lider Suu Çii'ye iki yolsuzluk suçundan 3'er yıl hapis cezası verdi ancak hapis cezalarının birleştirilerek toplamda 3 yıl olmasına hükmetti.

Uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giymiş iş adamı Maung Weik'ten rüşvet olarak 550 bin dolar almakla suçlanan devrik lider, hakkındaki yolsuzluk iddialarını mahkemede reddetti.

175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor

Askeri mahkeme, bu zamana kadar 11 defa yolsuzluk suçlaması yöneltilen Suu Çii'nin yolsuzluk davasında ilk kararını nisanda açıklamıştı.

Suu Çii'nin, 600 bin dolar nakit ve altın rüşvet almakla suçlandığı yolsuzluk davasında, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirilmişti.

76 yaşındaki Suu Çii, bugüne kadar yasa dışı telsiz ithal etmek ve bulundurmak, halkı isyana teşvik etmek ve Kovid-19 kısıtlamalarını ihlalden 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Devrik lider Suu Çii, yargılandığı 4 farklı yolsuzluk ve seçimlerde sahtekarlık davalarından da suçlu bulunarak mevcut hapis cezalarına ek olarak 9 yıl daha hapis cezasına çarptırılmıştı.

Suu Çii'ye, resmi sırlar yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 yıl hapis daha verilmişti.

Myanmar'da askeri mahkemenin verdiği 3 yıllık son cezayla Suu Çii toplam 26 yıl hapis cezasına çarptırılmış oldu.

Suu Çii'nin, darbeyle başa geçen askeri yönetimin kendisine yönelttiği suçlamaların tümünden mahkum edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu, bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 10 binin üzerinde kişi de gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'ye 3 yıl daha hapis cezası verildi - Son Dakika
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