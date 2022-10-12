Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi'ye 3 yıl daha hapis - Son Dakika
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Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi'ye 3 yıl daha hapis

12.10.2022 11:07
Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi'ye 3 yıl daha hapis

Myanmar'da yapılan askeri darbenin ardından cunta yönetimince görevden alınarak tutuklanan ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi yolsuzluk suçlamasıyla 3 yıl daha hapis cezasına çarptırıldı.

Myanmar'da yapılan askeri darbenin ardından cunta yönetimince görevden alınarak tutuklanan ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi yolsuzluk suçlamasıyla 3 yıl daha hapis cezasına çarptırıldı. Suu Kyi'nin farklı suçlardan aldığı cezaların toplamı 26 yıla yükselmiş oldu.

Myanmar'da 1 Şubat 2021'de yapılan askeri darbenin ardından cunta yönetimince görevden alınarak tutuklanan Demokrasi için Ulusal Birlik Partisi lideri Aung San Suu Kyi'nin farklı suçlamalarla yargılandığı dava sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Askeri mahkemede hakim karşısına çıkan Suu Kyi'nin yolsuzluk suçundan 3 yıl daha hapis cezası aldığı bildirildi. Suu Kyi'ye bugün isnat edilen suçlamanın bir iş adamından rüşvet alma iddiasını içerdiği öğrenilirken, son gelişme ile birlikte Suu Kyi'nin farklı suçlardan aldığı cezaların toplamı 26 yıla yükselmiş oldu.

Cezası 26 yıla çıktı

Son olarak 29 Eylül'de yapılan bir duruşmada hakim karşısına çıkan Suu Kyi ve Avustralyalı eski ekonomi danışmanı Sean Turnell ülkenin resmi sırlar yasasını ihlalden 3'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İkili 14 yıla kadar hapis öngören resmi sırlar yasasını ihlal suçlarından yalnızca 3'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Askeri yönetime yönelik muhalefetin önde gelen isimlerinden biri olan 77 yaşındaki Nobel ödüllü Suu Kyi, daha önce seçim yasasını ihlalden kaçak telsiz bulundurmaya, yolsuzluktan Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etmeye kadar birçok suçtan 23 yıl hapse mahkum edilmişti. Son gelişme ile birlikte hapis cezası 26 yıla çıkan Suu Kyi'nin hakkındaki tüm suçlamalardan hüküm giymesi halinde 190 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği kamuoyuna yansımıştı.

Ordu demokrasiye darbe vurmuştu

Myanmar'da 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat 2021'de darbe yapan cunta, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini tutuklamıştı. Cunta yönetimi uluslararası kamuoyunda sert tepkiyle karşılanan demokrasi karşıtı hareketin ardından başlayan kitlesel protestoları şiddetle bastırmış, darbe karşıtı gösterilerde birçok sivil hayatını kaybetmişti. - YANGON

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Kılıçdaroğlu Amerikalı Öğrencilerle Buluştu: 'Vergi Kaçakçılığının Ulusal Spor Olarak Algılandığı Bir Ülkede Demokrasi Gelişemiyor Maalesef' Kılıçdaroğlu Amerikalı Öğrencilerle Buluştu: 'Vergi Kaçakçılığının Ulusal Spor Olarak Algılandığı Bir Ülkede Demokrasi Gelişemiyor Maalesef' Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'ye 3 yıl daha hapis cezası verildi Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'ye 3 yıl daha hapis cezası verildi
Kaynak: İHA

Demokrasi, Myanmar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi'ye 3 yıl daha hapis - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi'ye 3 yıl daha hapis - Son Dakika
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