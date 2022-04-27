Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi'ye 5 yıl daha hapis - Son Dakika
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Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi'ye 5 yıl daha hapis

27.04.2022 10:40
Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi'ye 5 yıl daha hapis

Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Kyi, yolsuzluk soruşturmasında 5 yıl daha hapis cezasına çarptırıldı.

Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Kyi, yolsuzluk soruşturmasında 5 yıl daha hapis cezasına çarptırıldı. Kyi'nin aldığı son ceza ile farklı suçlardan aldığı cezaların toplamı 11 yıla yükseldi.

Myanmar'da 1 Şubat 2021'de yapılan askeri darbenin ardından görevden alınarak tutuklanan Ulusal Demokrasi Birliği Partisi lideri Aung San Suu Kyi, farklı suçlardan yargılandığı davalarda bir ceza daha aldı. Bugüne kadar yürütülen yargılama sürecinde 6 yıl hapse çarptırılan Suu Kyi, bugün yapılan duruşmada yolsuzluk suçundan 5 yıl daha hapse mahkum edildi. Böylece, daha önce yasa dışı telsiz bulundurmak ile Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etmek suçlarından 4 yıl ve halkı kışkırtma suçundan 2 yıl ceza alan Suu Kyi'nin toplam cezası 11 yıla yükselmiş oldu. 10'u aşkın farklı suçlama ile karşı karşıya kalan ve iddiaları "politik bir hamle" olarak niteleyen Suu Kyi'nin tüm suçlamalardan hüküm giymesi halinde 150 yılı aşkın hapse mahkum edilebileceği belirtiliyor.

Cezası indirilmişti

Kamuyu endişeye sevk edecek açıklamalarda bulunmak ve söylenti yaymak, sömürge döneminden kalma devlet sırları yasasını ihlal, görevini kullanarak haksız kazanç elde etmek, arazi ve bina kiralama yetkisini kötüye kullanmak gibi farklı suçlamalara maruz kalan Suu Kyi, son olarak geçtiğimiz Aralık ayında halkı kışkırtmak suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmış, Suu Kyi'nin cezası daha sonra 2 yıla indirilmişti. Myanmar devlet televizyonunun duyurduğu haberde, Devlet Yönetim Konseyi Başkanı Kıdemli General Min Aung Hlaing'in 4'er yıl ceza alan Suu Kyi ve Devlet Başkanı Win Myint'in cezalarında 2 yıllık indirim uygulama kararı aldığı belirtilmişti. Ayrıca, ikilinin cezalarını hapiste çekmeyeceği ev hapsinde kalmayı sürdürecekleri açıklanmıştı.

Myanmar'da 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat 2021'de darbe yapılmış, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi'nin yanı sıra çok sayıda lider ve iktidar partisi yöneticisini tutuklanmıştı. - YANGON

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Demokrasi, Yolsuzluk, Myanmar, Mahkum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi'ye 5 yıl daha hapis - Son Dakika


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