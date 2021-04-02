Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi'ye yeni suçlama: "Devlet sırları yasasını ihlal" - Son Dakika

Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi'ye yeni suçlama: "Devlet sırları yasasını ihlal"

02.04.2021 09:40
Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi'ye yeni suçlama:

Ordunun darbe yaparak yönetime el koyduğu Myanmar'da ülkenin gözaltındaki lideri Aung San Suu Kyi'nin devlet sırları yasasını ihlal etmekle suçlandığı bildirildi.

Ordunun darbe yaparak yönetime el koyduğu Myanmar'da ülkenin gözaltındaki lideri Aung San Suu Kyi'nin devlet sırları yasasını ihlal etmekle suçlandığı bildirildi.

Ordunun 1 Şubat'ta darbe yaparak yönetime el koyduğu Myanmar'da, ülkenin gözaltındaki lideri Aung San Suu Kyi'ye yeni bir suçlama yöneltildiği ortaya çıktı. Suu Kyi'nin avukatı Khin Maung Zaw, müvekkilinin ülkenin sömürge döneminden kalma devlet sırları yasasını ihlal etmekle suçlandığını açıkladı. Darbenin ardından görevden alınan kabine üyelerinden 3'ünün ve gözaltına alınan Avustralyalı Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi danışmanı Sean Turnell'in bir hafta önce aynı suçlamayla Yangon'da mahkemeye çıkarıldığı öğrenilirken, Suu Kyi hakkındaki söz konusu suçlamanın savunma ekibi tarafından 2 gün önce öğrenildiği belirtildi.

En ciddi suçlama

Darbenin ardından gözaltına alınan Suu Kyi'ye yönelik son suçlamanın bugüne kadarki en ciddi isnat olduğu kaydedilirken, suçlu bulunması halinde Suu Kyi'nin 14 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceği ifade edildi. Askeri cunta yönetimi altındaki mahkeme Suu Kyi'yi daha önce korona virüs protokollerini ihlal etmek, yasa dışı telsiz bulundurmak, kamuyu endişeye sevk edecek açıklamalarda bulunmak ve rüşvet almakla suçlamıştı.

Cunta şiddeti

Myanmar'da ordu, Suu Kyi'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) partisinin kazandığı seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, ülke genelinde on binlerce kişi Suu Kyi ve diğer kabine üyelerinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan darbeyi protesto etmek için sokaklara dökülmüştü. Barışçıl protesto gösterilerinin şiddetle bastırılması dünya kamuoyunun tepkisine neden olurken, gösterilerde 500'ü aşkın sivilin hayatını kaybettiği kamuoyuna yansımıştı. - YANGON

Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi'ye yeni suçlama: Devlet sırları yasasını ihlal

Protesto, Myanmar, Ekonomi, Darbe, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi'ye yeni suçlama: 'Devlet sırları yasasını ihlal' - Son Dakika


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