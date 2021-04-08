Myanmar'ın Londra büyükelçisi, İngiliz yönetimden kendisini içeri almayan yetkilileri elçilikten çıkarmasını istedi - Son Dakika

Myanmar'ın Londra büyükelçisi, İngiliz yönetimden kendisini içeri almayan yetkilileri elçilikten çıkarmasını istedi

08.04.2021 16:23
Myanmar'ın Londra büyükelçisi, İngiliz yönetimden kendisini içeri almayan yetkilileri elçilikten çıkarmasını istedi, System.String[]

Ülkesindeki askeri darbeyi desteklemediği için elçilik binasına girmesine izin verilmeyen Myanmar'ın Londra Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn, İngiliz hükümetinden elçiliktekileri binadan dışarı çıkarmasını talep etti.

Ülkesindeki askeri darbeyi desteklemediği için elçilik binasına girmesine izin verilmeyen Myanmar'ın Londra Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn, İngiliz hükümetinden elçiliktekileri binadan dışarı çıkarmasını talep etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Minn'in elçilik binasına alınmamasını "zorbalık" olarak niteleyip kınarken, İngiliz Dışişlerinin dün gece Myanmarlı yetkililere büyükelçinin konumunu resmi olarak sonlandırıp sonlandırmadıklarını sorduğu kaydedildi.

Yerel haber ajansı PA, Myanmarlı yetkililerin bunun üzerine elçinin artık görevde olmadığı cevabını verdiğini yazdı. Haberde, Dışişleri Bakanlığında İngiltere'nin hükümetleri değil devletleri tanıma politikası olduğu, dolaysıyla da Myanmar yönetiminin kararının reddedilmesi gerektiğinin dile getirildiği iddia edildi. Ancak elçinin yerine yeni birinin atandığına dair henüz bir bildirimde bulunulmadığı ve Dışişleri yetkililerinin maslahatgüzar veya elçi yardımcısı ile iletişim kurduğu belirtildi.

"Öldürülmemi mi istiyorsunuz?"

Öte yandan elçilik önünde açıklamada bulunan Minn, büyükelçilik görevinin halen devam ettiğini söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanlığına giderek yetkililerle görüşeceğini duyuran Minn, İngiltere'nin kendisini elçiliğe almayanları binadan çıkarmasını istedi. Minn, ülkesine dönüp dönmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine ise, "Öldürülmemi mi istiyorsunuz?" diye konuştu.

"Londra'nın ortasında küçük bir darbe"

Myanmar'ın Londra Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn'in lçilik binasına girişi, askeri ataşe tarafından gün gece engellenmişti. Elçilik binası dışında gazetecilere açıklama yapan Minn, yaşananları "Londra'nın ortasında küçük bir darbe" olarak nitelendirmişti.

Büyükelçi Minn, darbe sonrası yaptığı açıklamada, ülkenin iç savaşın eşiğinde olduğuna dikkati çekerek "Myanmarlıların hayatını kaybetmesini görmek istemiyorum." demişti. Minn, Büyükelçilik görevine Suu Çii hükümeti zamanında atandığını ve cunta yönetiminin emirlerini dinlemeyeceğini belirtmişti. Bunun üzerine Myanmar'da yönetime el koyan ordu, ülkedeki askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına yönelik eleştirileri nedeniyle Minn'den geri dönmesini istemişti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin eski Dışişleri Bakanı ve fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti. Türkiye, darbeyi kınamıştı. Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 60 gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor. Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları devam ediyor.

England, Myanmar, Londra, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar'ın Londra büyükelçisi, İngiliz yönetimden kendisini içeri almayan yetkilileri elçilikten çıkarmasını istedi - Son Dakika


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