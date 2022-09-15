Myanmar'da otobüslerin karıştığı trafik kazasında 14 kişi öldü, 25 kişi yaralandı - Son Dakika
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Myanmar'da otobüslerin karıştığı trafik kazasında 14 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

15.09.2022 14:16
Myanmar'da otobüslerin karıştığı trafik kazasında 14 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Myanmar'ın Mandalay kenti yakınlarında otobüslerin karıştığı trafik kazasında 14 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Myanmar'ın Mandalay kenti yakınlarında otobüslerin karıştığı trafik kazasında 14 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Mandalay'ın yaklaşık 150 kilometre güneybatısındaki Kyaukpadaung kasabasında, yerel saatle 08.30'da trafik kazası meydana geldi.

Meiktila-Kyaukpadaung kara yolunda bir otobüs, önce yol kenarındaki kamyonete çarptı, daha sonra karşı yönden gelen otobüsle çarpıştı.

Acil yardım ekipleri, kazaya karışan araçlardan toplam 11 kişinin olay yerinde, 3 kişinin kaldırıldıkları hastanede öldüğünü, yaralanan 25 kişiden 4'ünün durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Myanmar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığının raporuna göre, geçen yıl ülkede meydana gelen 6 bin 420 trafik kazasında 3 bin 158 kişi öldü, 8 bin 311 kişi yaralandı. Bu yıl ocak-temmuz döneminde meydana gelen 3 bin 533 trafik kazasında ise 1730 kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, Myanmar gibi düşük gelirli ülkelerdeki trafik kazalarında ölüm oranı, yüksek gelirli ülkelerdekinin 3 katından fazla.

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Kaynak: AA

Myanmar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Myanmar'da otobüslerin karıştığı trafik kazasında 14 kişi öldü, 25 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Myanmar'da otobüslerin karıştığı trafik kazasında 14 kişi öldü, 25 kişi yaralandı - Son Dakika
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