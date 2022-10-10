Albüm: Myanmar'da Thadingyut Festivali Kutlamaları - Son Dakika
Üye Girişi

Albüm: Myanmar'da Thadingyut Festivali Kutlamaları

10.10.2022 10:31
Albüm: Myanmar'da Thadingyut Festivali Kutlamaları

Myanmar'ın Yangon kentinde Thadingyut Festivali'nde dolunay öncesi gecede mum yakan insanlar görülüyor, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua) YANGON, 10 Ekim (Xinhua) -- Myanmar'ın geleneksel festivali Thadingyut bu yıl 9 Ekim'de başladı.

Albüm: <a class='keyword-sd' href='/myanmar/' title='Myanmar'>Myanmar</a>'da Thadingyut Festivali Kutlamaları

Myanmar'ın Yangon kentinde Thadingyut Festivali'nde dolunay öncesi gecede mum yakan insanlar görülüyor, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)

YANGON, 10 Ekim (Xinhua) -- Myanmar'ın geleneksel festivali Thadingyut bu yıl 9 Ekim'de başladı. Işık festivali olarak da bilinen bu üç günlük festival, geleneksel Thingyan Su Festivali'nin ardından, Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ın en popüler ikinci festivali.

Budistler ışık festivalinde evlerine, işyerlerine ve sokaklara süsleme amaçlı fenerler asar, çocuklar ise sokaklarda oyuncak fenerlerle oyunlar oynar.

Albüm: Myanmar'da Thadingyut Festivali Kutlamaları

Myanmar'ın Yangon kentinde bulunan Halk Parkı'nda Thadingyut Festivali'nde renkli, kalp şeklinde balonlar satan bir sokak satıcısı görülüyor, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)

Albüm: Myanmar'da Thadingyut Festivali Kutlamaları

Myanmar'ın Yangon kentinde Thadingyut Festivali'nde dolunay öncesi gecede kandil yakan insanlar görülüyor, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)

Albüm: Myanmar'da Thadingyut Festivali Kutlamaları

Myanmar'ın Yangon kentinde Thadingyut Festivali'nde havai fişek gösterisi izleyen insanlar görülüyor, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)

Albüm: Myanmar'da Thadingyut Festivali Kutlamaları

Myanmar'ın Yangon kentinde bulunan Halk Parkı'nda Thadingyut Festivali'nde renkli, kalp şeklinde balonlar satan bir sokak satıcısı görülüyor, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)

Albüm: Myanmar'da Thadingyut Festivali Kutlamaları

Myanmar'ın Yangon kentinde Thadingyut Festivali'nde mum yakan insanlar görülüyor, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)

Albüm: Myanmar'da Thadingyut Festivali Kutlamaları

Myanmar'ın Yangon kentinde Thadingyut Festivali'nde havai fişek gösterisi izleyen insanlar görülüyor, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)

Albüm: Myanmar'da Thadingyut Festivali Kutlamaları

Myanmar'ın Yangon kentinde Thadingyut Festivali'nde dolunay öncesi gecede mum yakan insanlar görülüyor, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)

Albüm: Myanmar'da Thadingyut Festivali Kutlamaları

Myanmar'ın Yangon kentinde Thadingyut Festivali'nde Halk Parkı'nı ziyaret eden insanlar görülüyor, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)

YORUMLAR
500
Su Ürünleri Tescil Komitesi, 4 balık türünü tescilledi Su Ürünleri Tescil Komitesi, 4 balık türünü tescilledi Gümüşhane haber! Gümüşhane'de yılın son İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı Gümüşhane haber! Gümüşhane'de yılın son İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı Artvin haber... Dron - Baraj nedeniyle su altında kalacak Yusufeli ilçesi yeni yerine taşınmaya başladı (1) Artvin haber... Dron - Baraj nedeniyle su altında kalacak Yusufeli ilçesi yeni yerine taşınmaya başladı (1)
Kaynak: Xinhua

Myanmar, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Albüm: Myanmar'da Thadingyut Festivali Kutlamaları - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
16:31 Yorumcu Sinan Engin, canlı yayında sinirlerine hakim olamadı! Ertem Şener'in korku dolu yüz ifadesi kameralara yansıdı
16:20 Yusufeli Barajı projesi hakkında konuşan Bakan Kulum: İlçemizi yeni yerine taşımaya başladık
16:14 Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Nefsimi tekrar ayaklar altına alıyorum
16:03 Komedi programı Güldür Güldür'ün yeni sezon afişini görenler tek bir konuya dikkat etti: Parayı bulunca gittiler
16:03 "VAR hakemleri sabote mi ediyor?" iddiasına Beşiktaş'tan sert tepki
15:54 Antalya'da tatil yapan dünyaca ünlü model, pozları ve düzgün fiziğiyle hayran bıraktı
15:53 "Kral Kaybederse" dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ depremi! Aldığı ani kararla projeden ayrıldı
15:53 İstanbul'da sokak ortasında çırılçıplak yürüyen kadın vatandaşlar tarafından görüntülendi
15:45 İmamoğlu'ndan İBB'ye ait cenaze aracında uyuşturucu bulunmasına ilişkin açıklama: Yeni bir algı operasyonuyla daha karşı karşıyayız
15:45 Kiev'deki saldırıdan mucize anlar! Köprüde yürüyen bir şahıs ölümden kıl payı kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 16:44:35. #1.12#
SON DAKİKA: Albüm: Myanmar'da Thadingyut Festivali Kutlamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement