YANGON, 10 Ekim (Xinhua) -- Myanmar'ın geleneksel festivali Thadingyut bu yıl 9 Ekim'de başladı. Işık festivali olarak da bilinen bu üç günlük festival, geleneksel Thingyan Su Festivali'nin ardından, Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ın en popüler ikinci festivali.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Albüm: Myanmar'da Thadingyut Festivali Kutlamaları - Son Dakika

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