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Myanmar İslami İşler Konseyinden "camilerin Kovid-19'la mücadelede kullanılması" önerisi
7 saat önce
Myanmar İslami İşler Konseyi Genel Sekreteri Tin Maung Than, hükümete; camilerin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılmasını önerdi.
Myanmar İslami İşler Konseyi Genel Sekreteri Tin Maung Than, hükümete; camilerin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılmasını önerdi.
AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede birlik olma çağrısında bulunan Than, "Ülkede 1000'den fazla cami ve çok sayıda dini okul var. Bunlar salgınla mücadele kullanılabilir." dedi.
Than, Konsey yetkililerinin, dini amaçla kullanılan binaları geçici hastane ve karantina merkezine dönüştürebileceklerini belirttiğini aktardı.
Genel Sekreter, gerek görüldüğü halde Müslümanlara ait çok sayıda otel, apartman ve binanın da bu kapsamda kullanılabileceğine işaret etti.
Myanmar Sağlık Bakanlığı, ülkede 3 kişide Kovid-19 görüldüğü bilgini paylaşmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:12 Kaynak: AA
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