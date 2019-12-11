Myanmar lideri Suu Kyi, soykırım iddialarını reddetti - Son Dakika

Myanmar lideri Aung San Suu Kyi, Uluslararası Adalet Divanında yaptığı savunmada Rohingya Müslümanlarına askerlerin orantısız güç kullanmış olabileceğini söyleyerek soykırım iddialarını reddetti.



Myanmar'ın lideri Aung San Suu Kyi, ülkesini Birleşmiş Milletler'in (BM) Uluslararası Adalet Divanı'ndaki soykırım iddialarına karşı savundu. Nobel Barış Ödüllü Suu Kyi, Myanmar'ın Rohingyalı Müslümanlara karşı soykırımda bulunduğu yönündeki iddiaları 'eksik ve yanlış' olarak nitelendirdi. Arakan'da bulunan Rohingya Müslümanlarının yaşadığı sıkıntıların yüzyıllarca öncesine dayandığını belirten Suu Kyi, ülkesinin Arakan'da aşırılık yanlısı bir tehditle karşı karşıya kaldığını iddia etti. Suu Kyi, bölgede yaşanan şiddeti Rohingya militanlarının devletin güvenlik görevlilerine yönelik saldırılarıyla tetiklenen iç çatışma olduğunu öne sürdü.



" Ordu, orantısız güç kullanmış olabilir"



Myanmar'ın ordusunun zaman zaman orantısız güç kullanmış olabileceğini belirten Myanmar lideri Suu Kyi soykırım iddialarını reddederek "Askerler savaş suçu işleselerdi yargılanırdı" ifadelerini kullandı. Mahkemeye ülkesinin Myanmar'da yerinden edilmiş kişilerin güvenli bir şekilde geri gönderilmesi konusunda kararlı olduğunu söyleyerek, mahkemeyi anlaşmazlığı ağırlaştırabilecek herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırdı.



Lahey'de görülen mahkemenin dışında toplanan Rohingya yanlısı göstericiler, "Aung San Suu Kyi, sana ayıp!" sloganları attı.



Öte yandan Suu Kyi, soykırım başlamadan önce Nisan 2016'dan bu yana Myanmar'ın fiili lideri. Budist çoğunluktaki Myanmar'da 2017 yılında meydana gelen bir ordu saldırısı sırasında binlerce Müslüman öldürülmüş, 700 binden fazla kişi komşu ülke Bangladeş'e kaçmıştı. - LAHEY