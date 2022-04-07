Myanmar Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Than Than Swe silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

Myanmar Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Than Than Swe'nin Yangon'da silahlı saldırıya uğradığı bildirildi.

Ülkede ordunun iktidarı ele geçirmesinden sonra görevine atanan Than Than Swe'nin saldırıdan kurtulup kurtulmadığına ilişkin çelişkili açıklamalar yapıldı.

Yerel yetkili Thet Oo, Than Than Swe'nin Yangon'daki Bahan ilçesinde evinden çıkarken silahlı iki kişinin saldırısına uğradığını, daha sonra hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi.

Radio Free Asia'nın askeri bir sözcüye dayandırdığı haberde ise saldırıya uğrayan başkan yardımcısının hastanede tedavi altında olduğu ifade edildi.

Silahlı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Birleşmiş Milletlere göre, geçen seneki darbeden bu yana Myanmar'da 1500 sivil hayatını kaybetti, 400 binden fazla kişi yerinden edildi.