Myanmar ordusu, Çin destekli bazı güneş enerjisi projelerini iptal etti - Son Dakika
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Myanmar ordusu, Çin destekli bazı güneş enerjisi projelerini iptal etti

05.05.2022 15:53
Myanmar ordusu, Çin destekli bazı güneş enerjisi projelerini iptal etti

KUALA Myanmar ordusunun devrik iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) tarafından onaylanan Çin destekli bazı güneş enerjisi projelerini iptal ettiği bildirildi.

KUALA Myanmar ordusunun devrik iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) tarafından onaylanan Çin destekli bazı güneş enerjisi projelerini iptal ettiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Myanmar'daki askeri yönetim, darbeyle devrilen iktidar partisi NLD hükümeti tarafından onaylanan 26 güneş enerjisi projesini iptal etti ve ihale kurallarını ihlal ettiğini öne sürdüğü şirketleri kara listeye aldı.

NLD hükümeti, Mayıs 2020'de 20 yıllık yap-işlet-devret modeli kapsamında toplam 1 gigawatt elektrik kapasiteli 29 güneş enerjisi projesinin inşası için ihale açmıştı.

Elektrik ve Enerji Bakanlığı tarafından Eylül 2020'de açıklanan sonuçlara göre, Çinli şirket ve konsorsiyumlar 29 santral ihalesinden 28'ini kazandı.

29 enerji projesinin şu anda sadece üçü devam ederken, Çinli firmalara ait diğer 26 proje Elektrik ve Enerji Bakanlığı tarafından durduruldu.

Söz konusu karar, hafta başında Elektrik ve Enerji Bakanlığına U Aung Than Oo'nun yerine U Thaung Han'ın getirilmesinin hemen ardından geldi.

Myanmar'da son dönemde ülke genelinde ciddi elektrik kesintileri yaşanıyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun, darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400'den fazla kişi hayatını kaybetti, 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Myanmar, İktidar, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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