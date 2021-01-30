Myanmar ordusu: Genelkurmay Başkanı'nın "anayasanın feshedilebileceği" açıklaması "darbe" tehdidi değil - Son Dakika

Myanmar ordusu: Genelkurmay Başkanı'nın "anayasanın feshedilebileceği" açıklaması "darbe" tehdidi değil

30.01.2021 19:25
Myanmar ordusu: Genelkurmay Başkanı'nın

Seçim sonuçlarıyla tansiyonun yükseldiği Myanmar'da ordu, Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in kanunların düzgün uygulanmaması durumunda "anayasanın feshedilebileceğine" dair açıklamalarının "darbe" tehdidi olmadığını savundu.

Seçim sonuçlarıyla tansiyonun yükseldiği Myanmar'da ordu, Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in kanunların düzgün uygulanmaması durumunda "anayasanın feshedilebileceğine" dair açıklamalarının "darbe" tehdidi olmadığını savundu.

Myanmar ordusundan (Tatmadaw) yapılan açıklamada, bazı kuruluşlar ve medyanın "ordunun anayasayı feshetmekle tehdit ettiğini" yazarken herhangi bir dayanaklarının bulunmadığı bildirildi.

Hlaing'ın sözlerinin çarpıtıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu ifadelerin anayasanın mahiyeti üzerine eğitim alan üst düzey yetkililere söylenen bir yorum olduğu kaydedildi.

Mynmar parlamentosunun 1 Şubat'ta açılması bekleniyor

Başkent Nepido'daki Myanmar parlamentosunun "seçimde hile" tartışmalarının gölgesinde 1 Şubat'ta açılması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, dün yaptığı yazılı açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Myanmar'daki "son gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ettiğini" belirterek, tüm tarafları "provokasyonun her türlüsünden kaçınmaya, 8 Kasım genel seçim sonuçlarına saygı duymaya ve demokratik normlara bağlı kalmaya" çağırmıştı.

Myanmar Seçim Komisyonu, ordunun iddialarını reddetmişti

Myanmar'da Seçim Komisyonu, dün iktidardaki Aung San Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde ordunun sonuçların belirlenmesinde hile yapıldığı iddialarını yalanlamıştı.

Myanmar Genelkurmay Başkanı Hlaing, 27 Ocak'ta kanunların düzgün şekilde uygulanmaması halinde anayasanın feshedilebileceğini söylemişti.

Ordunun desteklediği ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP), 26 Kasım 2020'de, Myanmar'da 8 Kasım 2020'de düzenlenen ve iktidardaki Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisinin (NLD) kazandığı seçimde "oyların yeniden sayılması" çağrısında bulunmuştu.

Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Ang San Suu Çii'nin liderliğindeki NLD, seçimde 642 sandalyeli ulusal meclisteki 346 sandalyeyi kazanarak hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşmıştı.

Ordunun desteklediği ana muhalefetteki USDP, 25 sandalye ile ikinci sırada yer alırken Şan eyaletindeki etnik grupları temsil eden Demokrasi İçin Şan Milletleri Partisi (SNLD), 15 sandalyeyle üçüncü olmuştu.

Myanmar'da ordunun 2008'de hazırladığı anayasa, iktidar partisinin Meclisin kontrolünü sağlamasına engel oluyor. Ordu, anayasanın değiştirilmesini önleyebilmek için Meclis üyelerinin yüzde 25'ini seçim olmadan atıyor, bazı kilit bakanlıklar da askerlerin elinde bulunduğundan hükümet üzerinde doğrudan kontrol uyguluyor.

İki meclisli parlamenter sistemle yönetilen Myanmar'ın Senatosu 224, Temsilciler Meclisi 440 üyeden oluşuyor.

Ordu tarafından 56 senatör ve 110 milletvekilinin atandığı ülkede her iki meclisten toplam 322 sandalye elde eden parti, hükümet kuracak çoğunluğu sağlıyor.

İngiltere'nin Asya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Nigel Adams, Myanmar'daki seçimlerde azınlıkların bulunduğu bölgelerde seçime katılımın engellendiğini, Myanmarlı yetkililerin ilk fırsatta buralarda "özgür ve adil seçimleri" yapması gerektiğini ifade etmişti.

Avrupa Birliği (AB) de Myanmar hükümetine çağrı yaparak ülkedeki demokratik sürece Arakanlı Müslümanların da olduğu tüm etnik, dini ve azınlıkların dahil edilmesini istemişti.

Ülkede 8 Kasım 2020 seçimlerinde 5 milyonu ilk kez olmak üzere 37 milyon seçmen oy kullanmış, yaklaşık 7 bin aday, toplam 1171 ulusal ve yerel meclislerdeki sandalyeler için yarışmıştı.

Genelkurmay Başkanı, Myanmar, Kasım, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar ordusu: Genelkurmay Başkanı'nın 'anayasanın feshedilebileceği' açıklaması 'darbe' tehdidi değil - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İki kişiyi yaralayan firari, yakalanacağını anlayınca kendini göğsünden vurdu PTT'den indirimli ayçiçek yağı fiyaskosu! Çok sayıda ürün daha pahalıya satılıyor Başakşehir, tarihinde ilk kez bir maçta 5 gol yedi Sevgilisini öldüren katilin, Arzu Aygün'ün kızına mesaj atıp 500 Euro istediği ortaya çıktı Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti Putin, Yunanistan'ın 'bağımsızlık günü' davetini elinin tersiyle itti Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı
CHP'den Kabe saygısızlığına sert tepki: Alçak provokasyonu şiddetle kınıyoruz CHP'den Kabe saygısızlığına sert tepki: Alçak provokasyonu şiddetle kınıyoruz         
19:38
ABD'de Kongre baskınındaki isyancılara 520 bin dolar Bitcoin bağışlayan Fransız, şüpheli bir şekilde ölü bulundu ABD'de Kongre baskınındaki isyancılara 520 bin dolar Bitcoin bağışlayan Fransız, şüpheli bir şekilde ölü bulundu         
18:30
Her yaptığıyla piyasaları yerinden oynatan Elon Musk'a suçlama: Maniple ediyor Her yaptığıyla piyasaları yerinden oynatan Elon Musk'a suçlama: Maniple ediyor         
18:10
Meral Akşener, erken seçim için tarih verdi ama belirttiği gün pazara denk gelmiyor Meral Akşener, erken seçim için tarih verdi ama belirttiği gün pazara denk gelmiyor         
17:18
100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı 100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı         
15:48
Geçersiz kartla otobüse binmeye çalışan yolcu şoföre saldırdı Geçersiz kartla otobüse binmeye çalışan yolcu şoföre saldırdı         
15:33
Tüm gözlerin çevrildiği Kabine, pazartesi toplanıyor: Masada 6 konu başlığı olacak Tüm gözlerin çevrildiği Kabine, pazartesi toplanıyor: Masada 6 konu başlığı olacak         
14:50
Feride Hilal Akın ile Baybars Tören yollarını ayırdı Feride Hilal Akın ile Baybars Tören yollarını ayırdı         
13:47
Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar         
12:32
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin         
12:17
Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor         
12:10
Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak         
10:43
5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor 5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor         
10:42
Tekirdağlı ustanın yaptığı kişiye özel bıçaklar hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun talep görüyor Tekirdağlı ustanın yaptığı kişiye özel bıçaklar hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun talep görüyor         
10:14
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti         
09:59
Burak Deniz'den samimi itiraf: Didem'le gizlimiz saklımız yok Burak Deniz'den samimi itiraf: Didem'le gizlimiz saklımız yok         
09:18
Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2021 19:46:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Myanmar ordusu: Genelkurmay Başkanı'nın "anayasanın feshedilebileceği" açıklaması "darbe" tehdidi değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei