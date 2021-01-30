Myanmar ordusu: Genelkurmay Başkanı'nın "anayasanın feshedilebileceği" açıklaması "darbe" tehdidi değil - Son Dakika

Seçim sonuçlarıyla tansiyonun yükseldiği Myanmar'da ordu, Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in kanunların düzgün uygulanmaması durumunda "anayasanın feshedilebileceğine" dair açıklamalarının "darbe" tehdidi olmadığını savundu.

Myanmar ordusundan (Tatmadaw) yapılan açıklamada, bazı kuruluşlar ve medyanın "ordunun anayasayı feshetmekle tehdit ettiğini" yazarken herhangi bir dayanaklarının bulunmadığı bildirildi.

Hlaing'ın sözlerinin çarpıtıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu ifadelerin anayasanın mahiyeti üzerine eğitim alan üst düzey yetkililere söylenen bir yorum olduğu kaydedildi.

Mynmar parlamentosunun 1 Şubat'ta açılması bekleniyor

Başkent Nepido'daki Myanmar parlamentosunun "seçimde hile" tartışmalarının gölgesinde 1 Şubat'ta açılması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, dün yaptığı yazılı açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Myanmar'daki "son gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ettiğini" belirterek, tüm tarafları "provokasyonun her türlüsünden kaçınmaya, 8 Kasım genel seçim sonuçlarına saygı duymaya ve demokratik normlara bağlı kalmaya" çağırmıştı.

Myanmar Seçim Komisyonu, ordunun iddialarını reddetmişti

Myanmar'da Seçim Komisyonu, dün iktidardaki Aung San Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde ordunun sonuçların belirlenmesinde hile yapıldığı iddialarını yalanlamıştı.

Myanmar Genelkurmay Başkanı Hlaing, 27 Ocak'ta kanunların düzgün şekilde uygulanmaması halinde anayasanın feshedilebileceğini söylemişti.

Ordunun desteklediği ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP), 26 Kasım 2020'de, Myanmar'da 8 Kasım 2020'de düzenlenen ve iktidardaki Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisinin (NLD) kazandığı seçimde "oyların yeniden sayılması" çağrısında bulunmuştu.

Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Ang San Suu Çii'nin liderliğindeki NLD, seçimde 642 sandalyeli ulusal meclisteki 346 sandalyeyi kazanarak hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşmıştı.

Ordunun desteklediği ana muhalefetteki USDP, 25 sandalye ile ikinci sırada yer alırken Şan eyaletindeki etnik grupları temsil eden Demokrasi İçin Şan Milletleri Partisi (SNLD), 15 sandalyeyle üçüncü olmuştu.

Myanmar'da ordunun 2008'de hazırladığı anayasa, iktidar partisinin Meclisin kontrolünü sağlamasına engel oluyor. Ordu, anayasanın değiştirilmesini önleyebilmek için Meclis üyelerinin yüzde 25'ini seçim olmadan atıyor, bazı kilit bakanlıklar da askerlerin elinde bulunduğundan hükümet üzerinde doğrudan kontrol uyguluyor.

İki meclisli parlamenter sistemle yönetilen Myanmar'ın Senatosu 224, Temsilciler Meclisi 440 üyeden oluşuyor.

Ordu tarafından 56 senatör ve 110 milletvekilinin atandığı ülkede her iki meclisten toplam 322 sandalye elde eden parti, hükümet kuracak çoğunluğu sağlıyor.

İngiltere'nin Asya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Nigel Adams, Myanmar'daki seçimlerde azınlıkların bulunduğu bölgelerde seçime katılımın engellendiğini, Myanmarlı yetkililerin ilk fırsatta buralarda "özgür ve adil seçimleri" yapması gerektiğini ifade etmişti.

Avrupa Birliği (AB) de Myanmar hükümetine çağrı yaparak ülkedeki demokratik sürece Arakanlı Müslümanların da olduğu tüm etnik, dini ve azınlıkların dahil edilmesini istemişti.

Ülkede 8 Kasım 2020 seçimlerinde 5 milyonu ilk kez olmak üzere 37 milyon seçmen oy kullanmış, yaklaşık 7 bin aday, toplam 1171 ulusal ve yerel meclislerdeki sandalyeler için yarışmıştı.