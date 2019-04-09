Myanmar Ordusu Onlarca Rohingyalıyı Öldürmüş Olabilir"

Birleşmiş Milletler (BM), teyit edilmeyen raporlara göre Myanmar ordusunun son saldırısında 30 kadar Rohingyalı Müslüman sivili öldürmüş olabileceğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), teyit edilmeyen raporlara göre Myanmar ordusunun son saldırısında 30 kadar Rohingyalı Müslüman sivili öldürmüş olabileceğini açıkladı. BM İnsan Hakları Dairesi, Myanmar ordusunun geçen hafta Rohingya eyaletine yaptığı saldırıda Myanmar hükümetinin 6 kişinin öldüğü açıklamasına rağmen onlarca sivilin öldürülmüş olmasından korktuğunu açıkladı. BM İnsan Hakları Komisyon Sözcüsü Ravina Şamdasani, "Rohingya'da ölenlerin sayısının bundan daha fazla olabileceği konusunda raporlar alıyoruz. Elimizde ölenlerin sayısının 30 kadar olduğunu gösteren doğrulanmayan raporlar var" dedi. Myanmar ordusu tarafından yayınlanan Myawady gazetesi Cuma günkü sayısında, Çarşamba günü Myanmar ordusunun çoğunu devşirdiği Buthidaung kasabasında Arakan Kurtuluş Ordusu'nun unsurlarına yaptığı hava saldırısında 6 Rohingyalının öldüğünü, 9 Rohingyalının da yaralandığını dile getirdi. Arakan Kurtuluş Ordusu Sözcüsü Khin Thu Kha ise, Myanmar ordusunun iddiasını reddederek, ayrım gözetmeden herkese saldırdıklarını belirtti. Kha, "Ormanda Arakan Ordu mensuplarının olduğuna inandıkları her yeri bombaladılar" dedi. BM, Myanmar hükümetinin 2017 Ağustos'unda Rohingya eyaletindeki Müslümanlara yönelik köy yakma, tecavüz ve toplu katliamlarını "soykırım" olarak ilan etmişti.



(İHA)

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