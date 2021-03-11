Myanmar ordusu, seçim yapılana kadar iktidarda kalacağını açıkladı - Son Dakika

Myanmar ordusu, seçim yapılana kadar iktidarda kalacağını açıkladı

11.03.2021 13:15
Myanmar ordusu, seçim yapılana kadar iktidarda kalacağını açıkladı, System.String[]

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle ülke yönetimine el koyan ordu, seçimler düzenlenene kadar iktidarda kalacağını bildirdi.

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle ülke yönetimine el koyan ordu, seçimler düzenlenene kadar iktidarda kalacağını bildirdi.

Görüntülü açıklama yapan ordu sözcüsü Tuğgeneral Zaw Min Tun, darbe sonrası gelişmeler ve gözaltına alınan seçilmiş hükümet üyeleri hakkında konuştu.

Eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin iktidardayken, Yangon yerel hükümetinden rüşvet olarak 600 bin ABD doları ve altın kabul ettiğini öne süren Tun, "Devlet Başkanı Win Myint ve bazı kabine üyelerinin de yolsuzluk yaptığı tespit edildi." dedi.

Tun, Kasım 2020 seçimlerindeki oy sayımlarında hile yapıldığı iddialarının üzerine gidilmemesi için, Suu Çii hükümetinin Seçim Komisyonuna baskı yaptığını da ileri sürdü.

Ordunun sadece belirli bir süre iktidarda kalacağını belirten Tun, daha sonra seçimlerin ilan edilip en çok oy alan partiye iktidarın devredileceğini söyledi.

Tun, 26 Şubat'ta düzenlenen ve çok sayıda cunta muhalifi partinin katılmayı reddettiği Seçim Komisyonu toplantısına dair detay vererek, "Parti temsilcileriyle, seçim kanununu değiştirerek nispi temsil sistemini getirme teklifimizi müzakere ettik." şeklinde konuştu.

Darbe karşıtı aktivistler, ordu sözcüsü Tun'un açıklamalarına tepki gösterdi.

Suu Çii'yi mümkün olduğunca gözaltında tutabilmek için cuntanın yeni iddialar ortaya attığını söyleyen aktivistler, Suu Çii'ye yeni suçlamaların gelebileceğini işaret eden paylaşımlarda bulundu.

Sosyal medyada ayrıca nispi temsil sistemi teklifinin ise cunta yanlısı partilerin işine yarayacağı yönünde yorumlar yapıldı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye, darbeyi kınamıştı. Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde yaklaşık 70 gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişi ise tutuklu bulunuyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Seçimler, Myanmar, Darbe, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar ordusu, seçim yapılana kadar iktidarda kalacağını açıkladı - Son Dakika


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