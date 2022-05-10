Myanmar ordusunun 8 silahlı grup üyesini infaz ettiği öne sürüldü - Son Dakika
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Myanmar ordusunun 8 silahlı grup üyesini infaz ettiği öne sürüldü

10.05.2022 17:58
Myanmar ordusunun 8 silahlı grup üyesini infaz ettiği öne sürüldü

KUALA Myanmar ordusunun darbe karşıtı etnik silahlı grup üyesi 8 kişiyi infaz ettiği iddia edildi.

KUALA Myanmar ordusunun darbe karşıtı etnik silahlı grup üyesi 8 kişiyi infaz ettiği iddia edildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, etnik silahlı gruplardan "Kara Kartal Savunma Gücü" üyesi 8 kişi Sagaing bölgesindeki Myinmu kasabasında Myanmar askerleri tarafından yakalandıktan sonra öldürüldü.

Kara Kartal Savunma Gücüne bağlı karakola baskın düzenleyen Myanmar askerlerinin yakaladığı 8 kişiyi bağlayıp infaz ettiği ve karakolu cesetlerle birlikte ateşe verdiği belirtildi.

İnfaz edilenler arasında Sagaing Üniversitesi Öğrenci Birliği genel sekreteri Ko Wai Yan Phyo'nun da bulunduğu belirtilirken, öğrenci birliği, cuntayla mücadele ederken hayatını kaybeden matematik birinci sınıf öğrencisi için taziye mesajı yayınladı.

Kara Kartal Savunma Gücü, cunta karşıtı etnik silahlı grupların kalesi konumundaki Sagaing bölgesindeki birçok silahlı gruptan biri olarak adından söz ettiriyor.

Söz konusu grup, bu ay müttefik gruplarla birlikte Myanmar askerlerine üç saldırı düzenlediğini ve saldırılarda çok sayıda askerin hayatını kaybettiğini iddia etti.

Myanmar'da silahlı mücadele yoluyla uzun süredir özerklik talep eden azınlık grupları ile ordu arasındaki çatışmalar artarak devam ediyor.

Hükümet, etnik grupların baskın olduğu sınır bölgelerindeki silahlı gruplarla on yıllardır mücadele ediyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400'den fazla kişi öldü, 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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