Üye Girişi
Myanmar ordusunun en az 40 sivili öldürdüğü iddia edildi - Son Dakika

Myanmar ordusunun en az 40 sivili öldürdüğü iddia edildi

20.12.2021 11:16
Myanmar ordusunun en az 40 sivili öldürdüğü iddia edildi

Myanmar ordusunun, temmuz ayında en az 40 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir dizi sivil katliam gerçekleştirdiği iddia edildi.

Myanmar ordusunun, temmuz ayında en az 40 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir dizi sivil katliam gerçekleştirdiği iddia edildi.

BBC'nin yürüttüğü bir araştırma haberinde, 11 görgü tanığının ifadeleri ve görüntüler, Myanmar'daki insan hakları ihlallerini araştıran İngiliz merkezli sivil toplum kuruluşu Myanmar Witness'ın topladığı görüntülerle karşılaştırıldı.

Habere göre, Myanmar ordusunun sivillere yönelik cinayetlerinden kaçmayı başaranlar ve görgü tanıkları, Myanmar askerlerinin köylüleri topladıktan sonra ayırdıkları erkekleri öldürdüklerini söyledi.

BBC'nin ulaştığı görseller, öldürülenlerin birçoğunun önce işkenceye maruz kaldığını ve infaz edildikten sonra sığ mezarlara gömüldüğünü ortaya koydu.

En az 40 kişinin öldürüldüğü bir dizi sivil katliam, temmuzda Myanmar'ın ortasındaki Sagaing bölgesinde Kani kasabasındaki 4 ayrı olayda gerçekleşti.

Yin köyünde 14 erkeğin, işkenceyle ya da darbedilerek öldürüldükten sonra ormanlık alandaki bir çukura atıldığı ileri sürüldü.

İsimleri gizli tutulan tanıklar, Yin köyündeki 14 erkeğin öldürülmeden önce iplerle bağlandıklarını ve dövüldüklerini aktardı.

Kardeşi, yeğeni ve kayınbiraderi infaz edilen bir kadın, "Yaşananları izlemeye dayanamadık, başımızı eğdik, ağladık." dedi.

Söz konusu cinayetlerden kaçmayı başaran bir erkek, askerlerin erkekleri öldürmeden önce saatlerce korkunç işkencelerde bulunduğunu söyledi.

Yin köyüne yakın mesafede bulunan Zee Bin Dwin köyündeki bir toplu mezarda, temmuzda, aralarında bir çocuk ve bir engellinin de olduğu 12 kişinin ağır yaralar taşıyan cesetleri bulundu.

Cinayetler, demokrasinin yeniden tesis edilmesini talep eden milis gruplarının orduya karşı saldırıları nedeniyle bölgedeki sivillere toplu bir ceza olarak görülüyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1200 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Araştırma, Katliam, Myanmar, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar ordusunun en az 40 sivili öldürdüğü iddia edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliler için talimatı verdi! İşte masadaki zam oranları
10:57 Gece yarısı feci kaza! Yolun karşısına geçmek isterken paramparça oldu
10:55 Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu
10:53 Ünlü iş insanına şantaj şoku: Para vermezsen müstehcen konuşmalarımızı eşine göstereceğim
10:50 Sarıkaya'nın tokat attığı kameramandan yeni açıklama: ''Gel yemek ısmarlayayım'' dedi, telefonu kapattım
10:49 Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme
10:47 Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı
10:29 Elon Musk, sosyal medyadan açıkladı! 11 milyar dolar vergi ödeyecek
10:22 Fenerbahçe stadı önünde intihar girişimi: İstifa etmezse kendimi yakacağım
10:21 Yargı'da seyirci ters köşe: Engin öldü, Ceylin tutuklandı, sırada kim var?
Fenerbahçeli Alişan'dan görülmemiş sitem: Sayenizde bu da oldu Fenerbahçeli Alişan'dan görülmemiş sitem: Sayenizde bu da oldu         
11:12
Gece yarısı feci kaza! Yolun karşısına geçmek isterken paramparça oldu Gece yarısı feci kaza! Yolun karşısına geçmek isterken paramparça oldu         
10:57
Ünlü iş insanına şantaj şoku: Para vermezsen müstehcen konuşmalarımızı eşine göstereceğim Ünlü iş insanına şantaj şoku: Para vermezsen müstehcen konuşmalarımızı eşine göstereceğim         
10:53
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
Fenerbahçe stadı önünde intihar girişimi: İstifa etmezse kendimi yakacağım Fenerbahçe stadı önünde intihar girişimi: İstifa etmezse kendimi yakacağım         
10:23
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı görüşte birleşti Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı görüşte birleşti         
07:25
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından çağrı: Ali Koç istifa Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından çağrı: Ali Koç istifa         
21:25
Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı         
17:16
Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi         
15:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 11:23:03. #1.11#
SON DAKİKA: Myanmar ordusunun en az 40 sivili öldürdüğü iddia edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement