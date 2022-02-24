Myanmar ordusunun Kayah eyaletine düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Myanmar ordusunun Kayah eyaletine düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi öldü

24.02.2022 18:21
Myanmar ordusunun Kayah eyaletine düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi öldü

Myanmar'da ordunun Tayland sınırında bulunan Kayah eyaletine düzenlediği hava saldırıları sonrası 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Myanmar'da ordunun Tayland sınırında bulunan Kayah eyaletine düzenlediği hava saldırıları sonrası 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Myanmar Now sitesinde yer alan habere göre, Myanmar ordusu Kayah eyaletine bağlı Demoso bölgesinde bulunan Dung Ka Mee ve Si Li Dung köylerine dün gece hava saldırısı düzenledi.

Bölgeye ulaşan kurtarma görevlisi bir kişi, saldırılarda 3 kişinin öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Karen Toplulukları Savunma Birliği (KNDF), ordunun bugün Kayah eyaletine bağlı Nan Mei Khon bölgesine de hava saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi.

Saldırılar sonrası binlerce kişinin daha yerinden edildiği aktarıldı.

Ordu tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Ordunun 1 Şubat'ta yönetimine el koymasının ardından, Myanmar'ın doğu eyaletlerinde ordu karşıtları ve etnik askeri gruplar arasındaki çatışmalar arttı.

Çatışmalar nedeniyle Kayah eyaletinde yerinden edilenlerinin sayısının 30 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Elektrik kontağından çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi Son dakika haberleri: Elektrik kontağından çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi Eşiyle kendisini aynı fotoğraf karesinde görmenin mutluluğunu yaşadı Eşiyle kendisini aynı fotoğraf karesinde görmenin mutluluğunu yaşadı

Hava Saldırısı, Tayland, Myanmar, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar ordusunun Kayah eyaletine düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
18:21 İngiltere'den önemli Rusya hamlesi! Abramovich'in ülkeye girişi yasaklandı, Chelsea'ye el konulabilir
18:07 Son Dakika: Rusya, Kiev'in sınırına dayandı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
17:56 Rusya-Ukrayna savaşının ortasında Çin'le ilgili korkutan iddia: 9 savaş uçağı Tayvan'a girdi
17:51 Ukrayna'dan dehşete düşüren görüntü! Rusların attığı füze bisiklet süren çocuğu vurdu
17:50 Ukrayna, Türk SİHA'larıyla Rus tanklarını parçaladı! O anlar saniye saniye kamerada
17:48 Alman ekibinden çarpıcı Rusya hamlesi! Savaşın başlamasıyla harekete geçtiler
17:33 Ukrayna'dan feci görüntüler! Rus tankları önlerine çıkan otomobilleri ezerek yollarına devam ediyor
17:25 UEFA 'dan Rusya'ya yaptırım! Tarihi Şampiyonlar Ligi finali kararı ses getirdi
17:16 Son Dakika: Karadeniz'de Odessa'dan kalkan Türk iş insanına ait Marshall Adaları bayraklı gemi vuruldu!
17:14 Ukraynalı babanın, savaşa giderken kızına attığı son bakış yürek parçaladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 18:29:06. #1.11#
SON DAKİKA: Myanmar ordusunun Kayah eyaletine düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement