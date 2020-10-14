Myanmar ordusunun mayınlara "kalkan" olarak kullandığı 2 çocuk çatışmalarda öldü - Son Dakika

Myanmar ordusunun mayınlara "kalkan" olarak kullandığı 2 çocuk çatışmalarda öldü

14.10.2020 23:01
Myanmar ordusunun mayınlara

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar ordusunun mayınlara karşı "canlı kalkan" olarak kullanıldığı iddia edilen 2 çocuğun çıkan çatışmalarda hayatını kaybettiğini bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar ordusunun mayınlara karşı "canlı kalkan" olarak kullanıldığı iddia edilen 2 çocuğun çıkan çatışmalarda hayatını kaybettiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Arakan'da 2 çocuğun Myanmar ordusu ve kendilerine "Arakan Ordusu" adını veren Budist militanlar arasında 5 Ekim'de yaşanan çatışmalarda çapraz ateş sonucu öldüğünü söyledi.

Çocukların mayınlara karşı Myanmar ordusunun önünde "canlı kalkan" olarak yürümeye zorlandığının iddia edildiğini belirten Dujarric, çocukların ölümüne ilişkin şeffaf ve hızlı bir soruşturma yürütülmesi ve sorumluların cezalandırılması çağrısında bulundu.

Dujarric, 2020 yılının ilk 3 ayında Myanmar'da 100'den fazla çocuğun çatışmalarda öldüğü ve sakat kaldığını ifade etti.

Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, Arakanlı Müslümanlara yönelik "etnik temizlik" ve "soykırım" ile de suçlanıyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansının Ağustos 2018'de yayımladığı rapora göre, 25 Ağustos 2017'den bu yana en az 24 bin Arakanlı Müslüman, Myanmar ordusu tarafından öldürüldü. 34 binden fazla Arakanlı Müslüman ateşe atılırken, 114 bin civarında kişi de fiziksel şiddet gördü.

Rapora göre, ordu mensupları 18 bin kadına tecavüz etti. BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Birleşmiş Milletler, Myanmar, Budizm, Arakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar ordusunun mayınlara 'kalkan' olarak kullandığı 2 çocuk çatışmalarda öldü - Son Dakika

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