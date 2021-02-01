Myanmar: Ülkenin lideri Aung San Suu Kyi ve iktidar partisi yöneticileri 'ordu tarafından gözaltına alındı' - Son Dakika
BBC

Myanmar: Ülkenin lideri Aung San Suu Kyi ve iktidar partisi yöneticileri 'ordu tarafından gözaltına alındı'

01.02.2021 03:12
Myanmar: Ülkenin lideri Aung San Suu Kyi ve iktidar partisi yöneticileri 'ordu tarafından gözaltına alındı', System.String[]

Myanmar lideri Aung San Suu Kyi ve iktidar partisinden diğer üst düzey isimlerin sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı bildirildi.

Myanmar lideri Aung San Suu Kyi ve iktidar partisinden diğer üst düzey isimlerin sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı bildirildi.

Aung San Suu Kyi'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Sözcüsü Myo Nyunt'un Reuters haber ajansına yaptığı açıklamaya göre, ülkenin fiili lideri Suu Kyi, Devlet Başkanı Win Myint ve diğer üst düzey isimler gözaltına alındı.

Operasyon, sivil hükümet ile ordu arasındaki gerilimin ve askeri darbe söylentilerinin ardından geldi.

NLD, geçtiğimiz Kasım ayında hükümet kurmak için parlamentoda yeterli çoğunluğu sağlamış, ancak ordu seçimlerin hileli olduğunu savunarak hükümetin parlamentoyu toplamasının ertelenmesini istemişti.

NLD Sözcüsü Nyunt, "Halkımıza aceleyle tepki vermemeleri ve yasaya uygun davranmaları çağrısını yapıyorum" dedi ve kendisinin de gözaltına alınmayı beklediğini ekledi.

BBC Güneydoğu Asya Muhabiri Jonathan Head, başkent Nepido'da (Naypyitaw) ve Yangon'da askerlerin sokaklarda konuşlandığını aktardı.





Başkent genelinde internet ve telefon hatlarının kesildiği, devlet televizyonunun yayınının durduğu bildirildi.

Cumartesi günü Myanmar ordu kuvvetleri, askeri darbe söylentilerinin yayılması üzerine "anayasaya bağlı kalacakları" taahhüdünde bulunmuştu.

Aung San Suu Kyi kimdir?

Myanmar'ın bağımsızlık mücadelesine liderlik eden General Aung San'ın kızı olan Aung San Suu Kyi, henüz 2 yaşındayken babasını suikast sonucu kaybetti.

Suu Kyi on yıllar boyunca Myanmar'ı yöneten askeri güçlerin otoriter yönetimini eleştiren bir "insan hakları aktivisti" olarak tanındı.

1991 yılında ev hapsinde bulunduğu sırada Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. 1989 ile 2010 arasında yaklaşık 15 yıl boyunca tutuklu kaldı.

2015 yılının Kasım ayında, lideri olduğu NLD ile Myanmar'ın 25 yıl sonraki ilk serbest seçimini kazandı.





Ancak Myanmar anayasası, çocukları başka ülkelerin vatandaşları olması nedeniyle Suu Kyi'nin başkan olmasına engel oldu. Bugün 75 yaşında olan Suu Kyi, ülkenin fiili lideri konumunda.

Myanmar'da Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara soykırım yapıldığı iddiaları ise Suu Kyi ve yönetimini uluslararası alanda en çok zorlayan başlıklardan birisi haline geldi.

Her ne kadar Myanmar ordusu üzerinde herhangi bir gücü olmadığı bilinse de, Müslümanlara yönelik düzenlenen operasyonların 1991 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Suu Kyi'nin de prestijini olumsuz etkiliyor. Birleşmiş Milletler (BM), Suu Kyi'yi "suç ortağı" olarak tanımlıyor.

Myanmar'da 2017 yılında bir karakola düzenlenen saldırının ardından ordu ağırlıklı olarak Müslümanların yaşadığı bölgelerde operasyonlar düzenlemişti.

2018 yılında İnsan hakları kuruluşu Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Aung San Suu Kyi'ye verdiği Vicdan Elçisi Ödülü'nü geri çektiklerini açıkladı.

Af Örgütü, Myanmar Ordusu'nun Arakanlı Müslümanlara "açıkça zulmettiğini", Suu Kyi'nin ise ülkesinde yaşananlara sessiz kalarak önceden savunduğu değerlere "ihanet ettiğini" karara gerekçe gösterdi. Suu Kyi ise, BBC'ye verdiği röportajda Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik uygulanmadığını söyledi.

2009 yılında örgüt, ülkesinde barış ve demokrasi için verdiği mücadeleye işaret ederek, o dönem ev hapsinde olan Suu Kyi'yi Vicdan Elçisi Ödülü'ne layık görmüştü.

Myanmar: Ülkenin lideri Aung San Suu Kyi ve iktidar partisi yöneticileri 'ordu tarafından gözaltına alındı'
Myanmar: Ülkenin lideri Aung San Suu Kyi ve iktidar partisi yöneticileri 'ordu tarafından gözaltına alındı'
Myanmar: Ülkenin lideri Aung San Suu Kyi ve iktidar partisi yöneticileri 'ordu tarafından gözaltına alındı'

Hükümet, Reuters, İktidar, Myanmar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Myanmar: Ülkenin lideri Aung San Suu Kyi ve iktidar partisi yöneticileri 'ordu tarafından gözaltına alındı' - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'ın transferi için görüştüğü Gedson Fernandes'in koronavirüs testi pozitif çıktı Tarla kenarında infaz edilen 4 gençten birinin boynunun kırıldığı ortaya çıktı Survivor 2021'de Emin, sakatlığı nedeniyle diskalifiye oldu Fenerbahçe, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattı Dansöz Didem'den Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın gözlerini kaçırmasına tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım! Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, "Vekillikten de istifa et" çağrıları için tek şartını açıkladı
ABD'de göreve yeni gelen Biden yönetimi PKK'ya 240 tır mühimmat gönderdi ABD'de göreve yeni gelen Biden yönetimi PKK'ya 240 tır mühimmat gönderdi         
00:15
Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci'yi sildi Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci'yi sildi         
23:43
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam geldi Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam geldi         
22:28
Sergen Yalçın takımdan ayrılacak isimleri duyurdu: Güven Yalçın ve Boyd gidiyor Sergen Yalçın takımdan ayrılacak isimleri duyurdu: Güven Yalçın ve Boyd gidiyor         
21:46
Manisa'da 4 genç tarla kenarında infaz edildi Manisa'da 4 genç tarla kenarında infaz edildi         
20:10
Son Dakika: Adalet Bakanı Gül'den savcının taraf olduğu gözaltı hakkında HSK'ya inceleme talimatı Son Dakika: Adalet Bakanı Gül'den savcının taraf olduğu gözaltı hakkında HSK'ya inceleme talimatı         
18:31
PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor         
18:00
Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde hayatını kaybetti Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde hayatını kaybetti         
17:28
Hatalı park eden savcının aracına not bırakan komşusu gözaltına alındı Hatalı park eden savcının aracına not bırakan komşusu gözaltına alındı         
15:15
Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu         
15:03
2 çocuk babası müzisyen Erdem Topuz maddi sıkıntıya dayanamadı! Sobadan kovayı çıkartıp odada bekleyerek intihar etti 2 çocuk babası müzisyen Erdem Topuz maddi sıkıntıya dayanamadı! Sobadan kovayı çıkartıp odada bekleyerek intihar etti         
14:37
Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü         
13:54
Sunucu bile kulaklarına inanamadı! DEVA Partili başkandan canlı yayında skandal küfür Sunucu bile kulaklarına inanamadı! DEVA Partili başkandan canlı yayında skandal küfür         
13:16
Uzmanlardan uyarı: Koronavirüs sonrası Alzheimer hasta sayısı artacak Uzmanlardan uyarı: Koronavirüs sonrası Alzheimer hasta sayısı artacak         
09:29
Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı         
08:32
Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı         
07:57
Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor         
07:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 03:52:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Myanmar: Ülkenin lideri Aung San Suu Kyi ve iktidar partisi yöneticileri 'ordu tarafından gözaltına alındı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei