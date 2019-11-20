Myanmar, Uluslararası Adalet Divanına Suu Çii liderliğinde ekip gönderiyor

Myanmar hükümeti, Gambiya'nın Uluslararası Adalet Divanına (UAD) götürdüğü "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması" talebine itiraz için ülke lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başkanlığında bir ekibi Hollanda'ya gönderecek.

Suu Çi'nin yürüttüğü Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanlığının Facebook'tan yapılan açıklamasında, "Myanmar'ın ulusal çıkarlarını korumak için Arakan eyaletinde yerinden edilenlerle ilgili davaya itiraz amacıyla, Suu Çii'nin liderliğinde ünlü uluslararası avukatlardan oluşan ekibin, UAD'nin bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentine gideceği belirtildi.

Açıklamada, ekibin gidiş tarihiyle ilgili bilgi paylaşılmadı.

Gambiya soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu

Batı Afrika ülkelerinden Gambiya, İslam İşbirliği Teşkilatı adına, 11 Kasım'da Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu.

Diğer yandan Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Başsavcı Fatou Bensuda'nın 4 Temmuz'da yaptığı, "Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçlarla ilgili soruşturma" talebini 14 Kasım'da kabul etmişti.

Myanmar UCM'nin yargı yetkisini reddetti

Myanmar hükümeti, UCM'nin kurucu anlaşması Roma Statüsü'ne taraf olmadığı için mahkemenin kararlarına uyma zorunluluğu bulunmadığını belirtmişti.

Ancak, "Myanmar'ın, Arakanlı Müslümanların güvenlik endişesiyle UCM'ye taraf ülke Bangladeş'e kaçmasına sebep olduğu" gerekçesiyle, mahkemenin Myanmar'da yargı yetkisi bulunuyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) yargı organı Uluslararası Adalet Divanı, devletler arası anlaşmalara konu olan sorunlara bakarken, Uluslararası Ceza Mahkemesi kuruluş belgesi Roma Statüsü olan savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım suçları ve saldırı suçlarına bakıyor.

BM üyesi her ülkenin taraf olduğu, 1946'da kurulan UAD'deki davalarda devletler yargılanırken; 2002'de kurulan UCM'de suçlardan sorumlu bireyler yargılanıyor.

Her iki mahkeme de Hollanda'nın Lahey kentinde bulunuyor.