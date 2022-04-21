Myanmar, yabancı işletmeleri ve STK'leri forex kurallarından muaf tutuyor - Son Dakika

Myanmar'da akredite yabancı yatırımcılar, büyükelçilikler, Birleşmiş Milletler (BM) kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) dövizin yerel para birimine dönüştürülmesini (Forex) gerektiren kurallardan muaf tutulduğu bildirildi.

Ülkeyi 1 Şubat 2021'den bu yana kontrol eden askeri yönetim tarafından atanan hükümetin Yatırım ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Aung Naing Oo, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, merkez bankasının yeni kurallarının ayrıntıları üzerinde çalışıldığını kaydetti.

Aung Naing Oo, ülkenin tek özel ekonomik bölgesi Thilawa'da faaliyet gösteren işletmeler de dahil olmak üzere yabancı şirketlere muafiyet verileceğini söyledi.

Bakan, bu muafiyet kapsamında yabancı şirketlerin yanı sıra BM kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının, dövizi yerel para birimine dönüştürmesine (Forex) gerek kalmayacağını belirtirken Merkez Bankasının yapacağı bildirimden dolayı işletmelerin ek bir yükle karşılaşmayacağını aktardı.

Aung Naing Oo, ülkenin para birimi Kyat'ın ABD doları karşısında ciddi derecede değer kaybetmesinden sonra döviz kurunu istikrara kavuşturma amacıyla Merkez Bankası kurallarında düzenlemelere gittiklerini belirterek dövizde oluşan açığı kapatmaya çalıştıklarını söyledi.

Myanmar'da tüm dolar ve diğer yabancı para birimlerinin Kyat'la takas edilmesi zorunluluğuna Amerikan Ticaret Odası ve İngiliz, Fransız, Avustralyalı ticari kuruluşlar ve çeşitli işletmeler tepki vererek yabancı ticari faaliyeti ve yatırımı zayıflatacağını belirtmişti.