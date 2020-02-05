Myanmar yönetimi Arakan ve Chin eyaletlerindeki 5 kentin internet erişimini yeniden kesti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Myanmar yönetimi Arakan ve Chin eyaletlerindeki 5 kentin internet erişimini yeniden kesti - Son Dakika

Myanmar yönetimi Arakan ve Chin eyaletlerindeki 5 kentin internet erişimini yeniden kesti

6 saat önce

Myanmar yönetiminin, Arakan ve Chin eyaletlerindeki 5 şehirde internet erişimini yeniden kestiği bildirildi.

Myanmar yönetimi Arakan ve Chin eyaletlerindeki 5 kentin internet erişimini yeniden kesti, System.String[]

Myanmar yönetiminin, Arakan ve Chin eyaletlerindeki 5 şehirde internet erişimini yeniden kestiği bildirildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütünden (HRW) yapılan açıklamada, Arakan ve Chin eyaletlerindeki 5 kentte 1 Eylül'de "kısmen" erişime açılan internetin yeniden kapatıldığı belirtildi.

Myanmar'ın 21 Haziran'dan bu yana Arakan ve Chin eyaletlerindeki 4 şehirde internet kesintisi uyguladığı hatırlatılan açıklamada, son kesintilerle bu sayının 9'a yükseldiği kaydedildi.

Söz konusu kesintilerden yaklaşık 1 milyon kişinin etkilendiği ve bölgedeki çatışmalar nedeniyle sivillerin hayatının riske atıldığı vurgulanan açıklamada, bu kesintilerin bölgeye yapılacak insani yardım faaliyetlerini de sekteye uğratabileceğine dikkat çekildi.

Myanmar Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı, internet kesintisinin güvenlik gerekçesi ve kamu yararı nedeniyle uygulandığını açıkladı.

BM İnsan Hakları Konseyinden internet kesintine kınama

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Myanmar hükümeti tarafından getirilen internet kesintisini, bilgiye erişimin engellenmesi olarak değerlendirerek uygulamayı kınadı.

Konsey, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi uyarınca ifade özgürlüğü çağrısı yaptı.

Myanmar'da internet kesintileri

Myanmar hükümeti, Arakan eyaletinde özerklik talebiyle silahlı eylemler düzenleyen Budist Arakan Ordusu'nu, Ocak 2019'da karakollara düzenlediği saldırının ardından terörist örgüt ilan etmişti.

Grubun internet üzerinden propaganda ve yanlış bilgilendirme yaptığını iddia eden hükümet, 21 Haziran'da da Arakan'ın kuzeyinde 8, komşusu Chin'de de 1 kentin internet erişimini engellemeye başlamıştı.

Eyalette güvenlik güçleri ile örgüt üyeleri arasında çıkan çatışmalarda 40 binden fazla Budist sivilin yerinden olduğu belirtiliyor.

Myanmar, Arakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:58 Kaynak: AA
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