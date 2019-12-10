Myanmarlı Müslümanların 'soykırım' davasında Suu Kyi suçlamaları dinledi

Myanmar lideri Aung San Suu Kyi ve heyeti, Batı Afrika ülkesi Gambiya'nın "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması"na ilişkin davada ülkesine yöneltilen iddiaları dinledi.



Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) görülen davada Gambiya Adalet Bakanı Ebubekir Tambaddouoplu söz alarak toplu katliam ve tecavüzlere ilişkin iddiaları tüm ayrıntılarıyla okudu. Suu Kyi'nin hazırlanan görsellerin altında iddiaları dinlerken oldukça düşünceli olduğu gözlendi.