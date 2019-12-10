Son Dakika Haberleri: Myanmarlı Müslümanların 'soykırım' davasında Suu Kyi suçlamaları dinledi
Son Dakika Dünya Myanmarlı Müslümanların 'soykırım' davasında Suu Kyi suçlamaları dinledi - Son Dakika Dünya

Myanmarlı Müslümanların 'soykırım' davasında Suu Kyi suçlamaları dinledi

6 saat önce

Myanmar lideri Aung San Suu Kyi ve heyeti, Batı Afrika ülkesi Gambiya'nın "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması"na ilişkin davada ülkesine yöneltilen iddiaları dinledi. uu Kyi'nin hazırlanan görsellerin altında iddiaları dinlerken oldukça düşünceli olduğu gözlendi

Myanmarlı Müslümanların 'soykırım' davasında Suu Kyi suçlamaları dinledi, System.String[]

Myanmar lideri Aung San Suu Kyi ve heyeti, Batı Afrika ülkesi Gambiya'nın "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması"na ilişkin davada ülkesine yöneltilen iddiaları dinledi.


Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) görülen davada Gambiya Adalet Bakanı Ebubekir Tambaddouoplu söz alarak toplu katliam ve tecavüzlere ilişkin iddiaları tüm ayrıntılarıyla okudu. Suu Kyi'nin hazırlanan görsellerin altında iddiaları dinlerken oldukça düşünceli olduğu gözlendi.

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Aung San Suu Kyi, Myanmar, Gambiya, Afrika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:46 
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