Son Dakika › Dünya › Myanmarlı Müslümanların 'soykırım' davasında Suu Kyi suçlamaları dinledi - Son Dakika Dünya
Myanmarlı Müslümanların 'soykırım' davasında Suu Kyi suçlamaları dinledi
6 saat önce
Myanmar lideri Aung San Suu Kyi ve heyeti, Batı Afrika ülkesi Gambiya'nın "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması"na ilişkin davada ülkesine yöneltilen iddiaları dinledi. uu Kyi'nin hazırlanan görsellerin altında iddiaları dinlerken oldukça düşünceli olduğu gözlendi
Myanmar lideri Aung San Suu Kyi ve heyeti, Batı Afrika ülkesi Gambiya'nın "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması"na ilişkin davada ülkesine yöneltilen iddiaları dinledi.
Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) görülen davada Gambiya Adalet Bakanı Ebubekir Tambaddouoplu söz alarak toplu katliam ve tecavüzlere ilişkin iddiaları tüm ayrıntılarıyla okudu. Suu Kyi'nin hazırlanan görsellerin altında iddiaları dinlerken oldukça düşünceli olduğu gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:46
Son Dakika Peter Handke'ye tepki gösteren İsveçli gazeteci Doctare: Nobel madalyamı iade edeceğim ABD'de silahlı çatışma paniği! 1 polis yaralandı MSB'den soykırım destekçisi Handke'ye Nobel ödülü verilmesine tepki geldi Kaşıkçı cinayetinde kritik gelişme! ABD, Suudilerin eski İstanbul Başkonsolosu'nu yaptırım listesine aldı