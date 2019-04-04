Son Dakika Haberleri: Myk Başkanı Ceylan Moritanyalı Sendikacıları Kabul Etti

Myk Başkanı Ceylan Moritanyalı Sendikacıları Kabul Etti

12 dakika önce

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Adem Ceylan, Moritanyalı sendikacılarla görüştü.

Myk Başkanı Ceylan Moritanyalı Sendikacıları Kabul Etti, System.String[]
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Adem Ceylan, Moritanyalı sendikacılarla görüştü.

Hak-İş Konfederasyonunun davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Moritanya Ulusal Çalışanlar Konfederasyonundan bir heyet, Ankara programı kapsamında MYK'yi ziyaret etti.

MYK Başkanı Ceylan'ın makamında kabul ettiği heyete, kurumun çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi.

Kabulde, kurum olarak çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırdıklarını belirten Adem Ceylan, başta "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan meslekleri icra edenler olmak üzere yarım milyona yakın çalışana mesleki yeterlilik belgesi verildiğini vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:44 Kaynak: AA

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