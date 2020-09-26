MYK Hentbol-Spor Toto maçına yeni tip koronavirüs engeli

Hentbolda Erkekler Süper Ligi'nde yarın MYK Hentbol ile Spor Toto takımları arasında oynanması planlanan mücadele, konuk ekipte 12 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle iptal edildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, ligin ilk haftasında yarın saat 20.00'de THF Spor Salonu'nda oynanması planlanan MYK Hentbol-Spor Toto müsabakasının Spor Toto'daki 10 sporcu ve 2 antrenörün Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle iptal edildiği belirtildi.