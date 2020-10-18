MYK üyesi Kotra Sarıoğlu ile bir araya geldi - Son Dakika

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Murat Kotra, MHP Zonguldak merkez ilçe başkanı ile beraber Tüm İşçi Emeklileri Dul Yetimleri Derneği Zonguldak Şubesi'ni ziyaret etti.

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Murat Kotra, beraberinde MHP Zonguldak merkez ilçe başkanı ile beraber Tüm İşçi Emeklileri Dul Yetimleri Derneği Zonguldak Şubesi'ni ziyaret etti. MHP il kongresi için Zonguldak'a gelen MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Murat Kotra, kentte çeşitli ziyarette bulundu. Kotra, Başkan Sarıoğlu ile sohbet etti.

Ziyarette konuşan Tüm İşçi Emeklileri Dul Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, "Kongre nedeniyle kentimize gelerek bizleri ziyaret ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizler emekliler olarak bazı sorunlarımız var. Bu konuda ki sıkıntılarımızın çözülmesini istiyoruz. Maaş farkları, katkı payı ve ikramiyelerle ilgili sorunları bu sorunlarında çözüleceğine inaniyorum. Sizleri burada görmek bütün emeklileri mutlu etmiştir geldiğiniz için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Murat Kotra, ise kongre nedeniyle Zonguldak'a geldiklerini ve bir dizi ziyaretlerde bulunduklarını ifade eden Kotra, "Kongre için Zonguldak'a geldim. Zaten buraliyim. Sizlerde burada olmak güzel emeklilerin sorunlarını biliyoruz ve bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben bizleri kabul ettiği için başkan ve yönetimine teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK