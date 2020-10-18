MYK üyesi Kotra Sarıoğlu ile bir araya geldi - Son Dakika

MYK üyesi Kotra Sarıoğlu ile bir araya geldi

18.10.2020 22:54
MYK üyesi Kotra Sarıoğlu ile bir araya geldi, System.String[]

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Murat Kotra, MHP Zonguldak merkez ilçe başkanı ile beraber Tüm İşçi Emeklileri Dul Yetimleri Derneği Zonguldak Şubesi'ni ziyaret etti.

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Murat Kotra, MHP Zonguldak merkez ilçe başkanı ile beraber Tüm İşçi Emeklileri Dul Yetimleri Derneği Zonguldak Şubesi'ni ziyaret etti.

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Murat Kotra, beraberinde MHP Zonguldak merkez ilçe başkanı ile beraber Tüm İşçi Emeklileri Dul Yetimleri Derneği Zonguldak Şubesi'ni ziyaret etti. MHP il kongresi için Zonguldak'a gelen MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Murat Kotra, kentte çeşitli ziyarette bulundu. Kotra, Başkan Sarıoğlu ile sohbet etti.

Ziyarette konuşan Tüm İşçi Emeklileri Dul Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, "Kongre nedeniyle kentimize gelerek bizleri ziyaret ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizler emekliler olarak bazı sorunlarımız var. Bu konuda ki sıkıntılarımızın çözülmesini istiyoruz. Maaş farkları, katkı payı ve ikramiyelerle ilgili sorunları bu sorunlarında çözüleceğine inaniyorum. Sizleri burada görmek bütün emeklileri mutlu etmiştir geldiğiniz için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Murat Kotra, ise kongre nedeniyle Zonguldak'a geldiklerini ve bir dizi ziyaretlerde bulunduklarını ifade eden Kotra, "Kongre için Zonguldak'a geldim. Zaten buraliyim. Sizlerde burada olmak güzel emeklilerin sorunlarını biliyoruz ve bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben bizleri kabul ettiği için başkan ve yönetimine teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

MYK üyesi Kotra Sarıoğlu ile bir araya geldi

Yönetim Kurulu, Zonguldak, İşçi, MHP, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MYK üyesi Kotra Sarıoğlu ile bir araya geldi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Maske takmayan sorumsuz doktor, onlarca kişiye koronavirüs bulaştırdı Gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı West Ham'dan inanılmaz geri dönüş! 6 gollü maçta beraberliği kurtardılar F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ipi UBP'nin adayı Ersin Tatar göğüsledi Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak
Sağlık Bakanı Koca, Taksim'deki insan seline isyan etti: Bu kalabalığa giren hasta çıkar Sağlık Bakanı Koca, Taksim'deki insan seline isyan etti: Bu kalabalığa giren hasta çıkar         
22:48
MHP Grup Başkanvekili Akçay: Berberoğlu hadisesinde asıl yargılanması gereken kişi Kılıçdaroğlu MHP Grup Başkanvekili Akçay: Berberoğlu hadisesinde asıl yargılanması gereken kişi Kılıçdaroğlu         
22:15
Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a ettiği hakaret kameralara yansıdı Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a ettiği hakaret kameralara yansıdı         
21:09
KKTC'de ipi göğüsleyen Ersin Tatar kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Show TV ve Cine5 detayı KKTC'de ipi göğüsleyen Ersin Tatar kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Show TV ve Cine5 detayı         
20:55
"Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım" diyen ünlü anketçi Adil Gür, KKTC seçiminde fena çuvalladı         
20:39
Eski takım arkadaşları ve hocaları, Burak Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsetti Eski takım arkadaşları ve hocaları, Burak Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsetti         
19:09
Karı-kocaya baltayla saldıran komşularının görüntüleri kameraya böyle yansıdı Karı-kocaya baltayla saldıran komşularının görüntüleri kameraya böyle yansıdı         
17:25
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi         
12:21
Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı         
12:06
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın         
10:35
Bir çocuğun yurt parası gidiyordu! Duyarlı vatandaş ATM'de bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti Bir çocuğun yurt parası gidiyordu! Duyarlı vatandaş ATM'de bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti         
10:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak         
10:11
28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu 28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu         
09:14
Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak         
08:40
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı         
00:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2020 23:04:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MYK üyesi Kotra Sarıoğlu ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei