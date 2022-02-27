Mykolaivka köyünde kontrol Rus birliklere geçti - Son Dakika
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Mykolaivka köyünde kontrol Rus birliklere geçti

27.02.2022 23:30

Mykolaivka köyündeki ateş hattı Ukrayna ordusuna ait olduğu belirtilen mevzi Ukrayna ordusuna ait olduğu belirtilen askeri araçlar Rus askeri ile röportaj Sığınaktaki insanlar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Donetsk Oblastına bağlı Mykolaivka köyünde kontrolün Ukrayna...

Mykolaivka köyündeki ateş hattı

Ukrayna ordusuna ait olduğu belirtilen mevzi

Ukrayna ordusuna ait olduğu belirtilen askeri araçlar

Rus askeri ile röportaj

Sığınaktaki insanlar

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Donetsk Oblastına bağlı Mykolaivka köyünde kontrolün Ukrayna ordusundan ayrılıkçılardan oluşan sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Rus birliklerine geçtiği belirtildi. Ukrayna ordusuna ait olduğu belirtilen mevzi ve askeri araçların Rus ve ayrılıkçılar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Mykolaivka köyünde kontrol Rus birliklere geçti
Mykolaivka köyünde kontrol Rus birliklere geçti
Mykolaivka köyünde kontrol Rus birliklere geçti

YORUMLAR
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Röportaj, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mykolaivka köyünde kontrol Rus birliklere geçti - Son Dakika


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