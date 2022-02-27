Mykolaivka köyünde kontrol Rus birliklere geçti - Son Dakika

Mykolaivka köyündeki ateş hattı

Ukrayna ordusuna ait olduğu belirtilen mevzi

Ukrayna ordusuna ait olduğu belirtilen askeri araçlar

Rus askeri ile röportaj

Sığınaktaki insanlar

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Donetsk Oblastına bağlı Mykolaivka köyünde kontrolün Ukrayna ordusundan ayrılıkçılardan oluşan sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Rus birliklerine geçtiği belirtildi. Ukrayna ordusuna ait olduğu belirtilen mevzi ve askeri araçların Rus ve ayrılıkçılar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.