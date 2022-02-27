Mykolaivka köyündeki ateş hattı
Ukrayna ordusuna ait olduğu belirtilen mevzi
Ukrayna ordusuna ait olduğu belirtilen askeri araçlar
Rus askeri ile röportaj
Sığınaktaki insanlar
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Donetsk Oblastına bağlı Mykolaivka köyünde kontrolün Ukrayna ordusundan ayrılıkçılardan oluşan sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Rus birliklerine geçtiği belirtildi. Ukrayna ordusuna ait olduğu belirtilen mevzi ve askeri araçların Rus ve ayrılıkçılar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mykolaivka köyünde kontrol Rus birliklere geçti - Son Dakika