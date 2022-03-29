Mykolayiv'de bombardıman sonrası devlet binasının ortasında delik açıldı - Son Dakika
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Mykolayiv'de bombardıman sonrası devlet binasının ortasında delik açıldı

29.03.2022 15:01

? Ukrayna'nın Mykolayiv kentinde bu sabah Rusya'nın bombalı saldırısı sonucu devlet binasının ortasına delik açıldı.

? Ukrayna'nın Mykolayiv kentinde bu sabah Rusya'nın bombalı saldırısı sonucu devlet binasının ortasına delik açıldı.

Bölgesel devlet idaresi başkanı Vitaliy Kim, Mykolayiv Bölgesel Devlet İdaresi binası olduğunu açıkladı. Vitaliy Kim açıklamasında 'İnsanlar mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. 50 ila 100 kişinin kurtulduğunu tahmin ediyoruz. Şu anda sekiz sivil ve üç askeri arıyoruz' dedi.

Mykolayiv'de bombardıman sonrası devlet binasının ortasında delik açıldı
Mykolayiv'de bombardıman sonrası devlet binasının ortasında delik açıldı
Mykolayiv'de bombardıman sonrası devlet binasının ortasında delik açıldı

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Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mykolayiv'de bombardıman sonrası devlet binasının ortasında delik açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mykolayiv'de bombardıman sonrası devlet binasının ortasında delik açıldı - Son Dakika
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