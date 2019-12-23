Myles Mack, Düzce Belediyespor'a 43 sayı attı

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 'un bugüne kadar oynadığı 12 maçta bulduğu 976 sayının 286'sı Myles Mack'ten geldi. Mack, 1881 Düzce Belediyespor müsabakasında 43 sayı, 10 asist, 2 ribaunt ve 7 top çalma ile oynadı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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