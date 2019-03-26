MYO Çocuk Gelişimi Programı Drama Salonu Açıldı

Açılışa Rektörümüz Prof. Dr. Aydın Durmuş'un yanı sıra üniversitemizin Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yahya Hışman Çelik, akademisyenler, Sakarya İlköğretim Okulu birinci sınıf öğrencileri, aileleri ve üniversitemiz öğrencileri katıldı.

Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişim Programı Drama Salonu'nun açılış kurdelesini kesen Rektörümüz Durmuş, drama salonun üniversitemiz öğrencilerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Rektörümüz Prof. Dr. Aydın Durmuş'un, Sakarya İlköğretim Okulu birinci sınıf öğrencilerine hikâye kitapları hediye ettiği açılış programı; Batman Jimnastik Kulübü Jimnastik Gösterisi, Çocuk Gelişimi Öğrencileri Palyaço Gösterisi, Çocuk Gelişimi Öğrencileri Tiyatro Gösterisi ile devam etti.

Bir birinden farklı oyunların gösterildiği program bir buçuk saatin ardından sona erdi.