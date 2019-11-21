Son Dakika Haberleri: MYO öğrencileri uygulamalı kış sebzesi yetiştirme eğitimi yaptı
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MYO öğrencileri uygulamalı kış sebzesi yetiştirme eğitimi yaptı

7 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Seracılık ile Bahçe Tarımı Programı öğrencileri derslerde almış oldukları teorik bilgileri, okula ait üretim alanlarında uygulama yaparak kışlık sebze ekimi yaptı.

MYO öğrencileri uygulamalı kış sebzesi yetiştirme eğitimi yaptı, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Seracılık ile Bahçe Tarımı Programı öğrencileri derslerde almış oldukları teorik bilgileri, okula ait üretim alanlarında uygulama yaparak kışlık sebze ekimi yaptı.


Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Seracılık ile Bahçe Tarımı Programı öğrencileri, Öğretim Görevlileri Dr. Nimet Aydoğan, Mustafa Can, Hüseyin Kalkan, Esmanur Demirel ve Onur Vural gözetiminde meslek yüksekokulunun üretim alanında açıkta ve örtüaltında kışlık sebze üretimini uygulamalı olarak gerçekleştirdiler.


Yapılan sebze ekimi ile ilgili konuşan Kumluca MYO Müdürü Doç. Dr. İlker Sönmez, "Yoğun bir şekilde tarım yapılan ilçemizde öğrencilerimize sağlıklı ve doğru tarımsal üretimin nasıl yapılacağını hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatma ve öğretme gayreti içerisindeyiz. Tarımsal üretimi seven, tarıma sevdalı öğrencilerin üniversite tercihi bakımından Kumluca MYO'nu seçiyor olması da okul olarak tarımın geleceğine umutla bakmamıza vesile olmaktadır" dedi. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Kumluca, Aydoğan, Bahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:16 Kaynak: İHA
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