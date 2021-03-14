MYP 1.Türk Kadın Kurultayı gerçekleşti - Son Dakika

MYP 1.Türk Kadın Kurultayı gerçekleşti

14.03.2021 17:46

- MYP 1.Türk Kadın Kurultayı gerçekleşti MYP Genel Başkanı Yılmaz: "Türk milleti tarih boyunca kadını toplumun merkezinde tutmayı başarmıştır" "Kadın beyninin erkek beyninden daha istikrarlı çalıştığı bilimsel olarak ortaya konulmuştur" Muhafazakar Yükseliş Partisi Genel Başkanı Ahmet Reyiz...

- MYP 1.Türk Kadın Kurultayı gerçekleşti

MYP Genel Başkanı Yılmaz:

"Türk milleti tarih boyunca kadını toplumun merkezinde tutmayı başarmıştır"

"Kadın beyninin erkek beyninden daha istikrarlı çalıştığı bilimsel olarak ortaya konulmuştur"

ANKARA - Muhafazakar Yükseliş Partisi Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, "Türk milleti tarih boyunca kadını toplumun, sosyal yaşamın ve yönetimin merkezinde tutmayı başarmış bir millettir. Bu başarı tarihte Türklerin yeryüzüne hükmetmesine de vesile olmuştur" ifadelerini kullandı.

Muhafazakar Yükseliş Partisi 1. Türk Kadın Kurultayı Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Kurultay, MYP Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz'ın göndermiş olduğu mektubun okunmasıyla devam etti. Mektubu partinin Hukuk ve Siyasi İşlerden Sorumlu üyesi Burhanettin Aktürk okudu. Genel Başkan Yılmaz mektubunda, "Türk tarihinde kadın tanırdan sonra ana, toplumun devamını sağlayan en önemli yapı taşı olarak değer bulmuştur. Yeryüzünde nesli yani soyu anneden sürdüren anne üzerinde şekillenen tek millet Türk milletidir. Türk milleti tarih boyunca kadını toplumun, sosyal yaşamın ve yönetimin merkezinde tutmayı başarmış bir millettir. Bu başarı tarihte Türklerin yeryüzüne hükmetmesine de vesile olmuştur" ifadelerini kullandı.

Kadınların erkeklerden hiç bir alanda geri olmadığının altını çizen Başkan Yılmaz, "Kadın, Türklerde eş yani eşit yarim yani diğer ifadesiyle diğer yarım olarak ad almıştır. Biz kadınlarımızı eğiterek, onları toplumda her alanda istihdam ederek ve dahi yönetim müşterek karar alma mecrasına dahil edip yeniden Türk toplum hayatını düzene sokmak bilimsel politikaları ilke edinmiş muhafazakar yükselişle şahlanmak zorundayız. Kadınlarımızı toplumda en iyi duruma taşıdığımızda göreceğiz ki kadınlar elinde yetişecek yeni nesiller sayesinde erkek nüfusun bilgi ve üretkenlik kalitesi de artacak böylece topluca bütünsel bir kalkınma ile dünyada hak ettiği yeri alan bir Türkiye inşa edilecektir" dedi.

Programa kadınların sahnede toplu fotoğraf çekilmesiyle kurultay sona erdi.

MYP 1.Türk Kadın Kurultayı gerçekleşti
MYP 1.Türk Kadın Kurultayı gerçekleşti
MYP 1.Türk Kadın Kurultayı gerçekleşti
MYP 1.Türk Kadın Kurultayı gerçekleşti
MYP 1.Türk Kadın Kurultayı gerçekleşti
MYP 1.Türk Kadın Kurultayı gerçekleşti
MYP 1.Türk Kadın Kurultayı gerçekleşti
MYP 1.Türk Kadın Kurultayı gerçekleşti
MYP 1.Türk Kadın Kurultayı gerçekleşti
MYP 1.Türk Kadın Kurultayı gerçekleşti

Muhafazakar Yükseliş Partisi, Ahmet Reyiz Yılmaz, Ankara, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MYP 1.Türk Kadın Kurultayı gerçekleşti - Son Dakika


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