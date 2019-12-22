MYP Hatay İl Başkanı Bülent Düre güven tazeledi - Son Dakika
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MYP Hatay İl Başkanı Bülent Düre güven tazeledi

6 saat önce

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Hatay İl Başkanı Bülent Düre güven tazeledi.

MYP Hatay İl Başkanı Bülent Düre güven tazeledi, System.String[]

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Hatay İl Başkanı Bülent Düre güven tazeledi.


Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Hatay İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresini gerçekleştirdi. Merkez ilçe Antakya'da özel bir salonda gerçekleştirilen kongreye MYP Genel Başkan Yardımcıları, çevre il ve ilçe başkanları, Hatay il ve ilçe teşkilat başkanları katıldı.


Kongrede MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz'ın birlik ve huzurlu Türkiye mesajının okunmasının ardından konuşma yapan Bülent Düre, emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Düre, "Muhafazakar Yükseliş Parti Hatay İl Başkanı olarak sizlere, tüm başkanlarımıza ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ülkemiz yönetim ve siyasetine yön veren siz değerli halkımızın tercihleri gözardı edilemez. Sizlerden aldığımız güç ve enerjiyle çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda yeni fikirlerin, yeni nesillerin söz sahibi zamanı gelmiştir" dedi.


Hatay'ın önemine de değinen Bülent Düre, "Büyük Türkiye ideallerinin yeşerdiği yerdir Hatay. Tüm dinleri ve ırkları bünyesinde hoşgörüyle barındıran Hatay'ın bir eşinin daha bulunamayacağına sanırım sizler de katılırsınız. Geçmişten günümüze Hatay'ın çok kıymetli, çok mesut yaşantısını bozmak isteyen, fitne tohumu ekmek isteyen kirli eller olsa da buna Hatay halkı müsaade etmemiş, bundan sonra da müsaade etmeyecek" diye konuştu.


Kongreye tek liste giren Bülent Düre, delegelerin oylarıyla yeniden başkanlığa seçildi. - HATAY

Türkiye, Hatay, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:29 Kaynak: İHA
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