MYP'Lİ DEMİRCİ: SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYAN KADINLARA ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE MAAŞ VERECEĞİZ - Son Dakika

? MİLLİ Yol Partisi (MYP) Kadın Kolları Başkanı Mukaddes Demirci, '20 yılı aşkın süredir evliliğini sürdüren ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan kadınlara asgari ücret düzeyinde maaş vereceğiz' dedi.

Milli Yol Partisi Kadın Kolları Başkanı Mukaddes Demirci, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. Savaşın her türlüsünü kınadıklarını söyleyen Demirci, 'Devletlerin sebepsizce empatiden yoksun çıkardıkları savaşlar, en çok kadınları ve çocukları vuruyor. Mağdur olan, en çok en derinden etkilenen kadınlar ve çocuklar oluyor. Bu neden ne sebeple olursa olsun, savaşın her türlüsünü kınıyor ve bütün gücümüzle savaşa 'hayır' diyoruz. Liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi 'yurtta sulh cihanda sulh' ilkesi doğrultusunda doğu Türkistan'da, Arakan'da, Afganistan'da, Filistin'de, Suriye'de ve en son Ukrayna'da çıkan savaşlara artık son verilmesini istiyor savaşa hayır ölen çocuklara hayır, ağlayan kadınlara hayır, kaybolan hayatlara hayır diyoruz? diye konuştu.

'KADINLARIMIZ KENDİNİ GÜVENDE HİSSETSİN VE GELECEK ENDİŞESİ OLMASIN'

20 yıldan fazla evli olan ve sosyal güvencesi olmayan kadınlara asgari ücret vereceklerini söyleyen Demirci, 'Filistin'de, doğu Türkistan'da, Suriye'de, Ukrayna'da kadınlar gülene kadar bizim mücadelemiz devam edecek ve yine size söz veriyorum ki yurdumdaki kadınlar huzurla mutlulukla sevgiyle bakabilsinler diye çalışmaya devam edeceğiz. Milli Yol Partisi olarak müjdemiz olsun, 20 yılı aşkın süredir evliliğini sürdüren ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan kadınlara asgari ücret düzeyinde maaş vereceğiz. Kadınlarımız kendini güvende hissetsin ve gelecek endişesi olmasın' ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, toplantıya katılan kadınlara karanfil dağıttı. (DHA)