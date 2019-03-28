Son Dakika Haberleri: Myp Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Liderlere Seslendi

Myp Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Liderlere Seslendi

1 saat önce

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerine günler kala açıklamalarda bulundu.

Myp Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Liderlere Seslendi, System.String[]
Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerine günler kala açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Liderlere çağrıda bulunuyorum, milleti germeyin. Üzmeye ya da huzur kaçırmaya yönelik söylemlere girmeden sandıktan çıkacak iradeye saygılı olunmalıdır" dedi.

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerine günler kala açıklamalarda bulundu. Seçim öncesi ve sonrasında gerginlikten uzak durulması gerektiğini belirten Yılmaz, seçim sonrasında da ülkenin problemlerinin çözümüne odaklanılması gerektiğini belirtti.

"Seçim sonuçları her ne olursa olsun milleti germeyin"

Seçimler öncesi açıklamalarda bulunan Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Seçim sonuçları her ne olursa olsun milleti germeyin. Üzmeye ya da huzur kaçırmaya yönelik söylemlere girmeden sandıktan çıkacak iradeye saygılı olunmalıdır. Türk halkı yeterince sıkıntı içinde, geleceğinden kaygılı endişeyle yaşamaktadır. Büyük problemler var ve bu problemlerin çözümüne odaklanılmalıdır" dedi.

Yılmaz, "Vatandaş da yatırımcı da ne belediyelerde ne de bürokraside iş yapamıyor. Herkes büyük küçük adeta işleri zorlaştırmak için varlar. Daha da kötüsü yatırım yapacak insanlar, yapacakları yatırımları dahi bağlayamıyorlar. Bu gidişat yürümez" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:17 Kaynak: İHA

Ahmet Reyiz Yılmaz, Güncel
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