MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Milletimizin içinde bir uhde olan üzüntü giderilmiştir" - Son Dakika

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Ayasofya kararını alanları tebrik ediyorum. Vicdanı hür hakimlerin verdiği bu kararla milletimizin içinde bir uhde olan bu üzüntü giderilmiştir" dedi.



Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Ayasofya'yı müze yapan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının Danıştay 10. Dairesi tarafından bozulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ayasofya kararıyla ilgili konuşan MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Ayasofya kararını alanları tebrik ediyorum. Kararın milletimize hayırlı olmasını dilerim. Geç kalınmış bir kararın henüz alınmış olması da son derece önemlidir. Emeği geçen herkese teşekkürler. İbadeti görmek son derece güzel olacak. Vicdanı hür hakimlerin verdiği bu kararla milletimizin içinde bir uhde olan bu üzüntü giderilmiştir. Türkiye için bir ibadethaneden daha fazla manevi değere sahip olan Ayasofya'nın ibadete açılacağı günleri de sabırsızlıkla bekliyor olacağız" dedi. - İSTANBUL