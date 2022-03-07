MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: "Türkiye kendi gazını Akdeniz başta olmak üzere çıkarabilmelidir" - Son Dakika
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MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: "Türkiye kendi gazını Akdeniz başta olmak üzere çıkarabilmelidir"

07.03.2022 20:05
MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: "Türkiye kendi gazını Akdeniz başta olmak üzere çıkarabilmelidir"

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Türkiye doğal gaz maliyetlerini ortadan kaldırmak için mutlaka kendi gazını Akdeniz başta olmak üzere çıkarabilmelidir.

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Türkiye doğal gaz maliyetlerini ortadan kaldırmak için mutlaka kendi gazını Akdeniz başta olmak üzere çıkarabilmelidir. Bu ülke bütçesine büyük bir katkı yapacaktır" dedi.

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, doğal gaz maliyetlerinin ülkeler için önemli giderler arasında yer aldığını ifade etti. Ülkelerin kendi gazını çıkarmasının ülke ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çeken Yılmaz, "Türkiye doğal gaz maliyetlerini ortadan kaldırmak için mutlaka kendi gazını Akdeniz başta olmak üzere çıkarabilmelidir. Bunu uluslararası bir konsorsiyumla çok daha kolay yapacaktır. Önemli olan bu gazdan en değerli payı alabilmektir. Bu ülke bütçesine büyük bir katkı yapacaktır" dedi.

(İHA)

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Muhafazakar Yükseliş Partisi, Ahmet Reyiz Yılmaz, Akdeniz, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: 'Türkiye kendi gazını Akdeniz başta olmak üzere çıkarabilmelidir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: "Türkiye kendi gazını Akdeniz başta olmak üzere çıkarabilmelidir" - Son Dakika
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