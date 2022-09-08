MYP LİDERİ ÇAYIR: DOĞU TÜRKİSTANLILARIN ACILARINI DÜNYANIN BİLMESİNİ İSTİYORUZ - Son Dakika
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MYP LİDERİ ÇAYIR: DOĞU TÜRKİSTANLILARIN ACILARINI DÜNYANIN BİLMESİNİ İSTİYORUZ

08.09.2022 16:41

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, 'Bir türlü kulaklarımızdan çıkmayan ama bazı kesimlerce hiç duyulmayan Uygur Türklerinin, Doğu Türkistanlıların acılarını, yaşadıklarını dünyanın bilmesini istiyoruz' dedi.

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, 'Bir türlü kulaklarımızdan çıkmayan ama bazı kesimlerce hiç duyulmayan Uygur Türklerinin, Doğu Türkistanlıların acılarını, yaşadıklarını dünyanın bilmesini istiyoruz' dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde haftalık değerlendirme toplantısı düzenledi. Çayır, Doğu Türkistan'ın sorunlarının hatırlanması ve unutulmaması gerektiğini aktaran Çayır, 'Bir türlü kulaklarımızdan çıkmayan ama bazı kesimlerce hiç duyulmayan Uygur Türklerinin, Doğu Türkistanlıların acılarını, yaşadıklarını dünyanın bilmesini istiyoruz. Koca bir hapishaneye çevrilmiş Doğu Türkistan coğrafyası, gerçekten herkesin seyrettiği bir hale dönüştü. Hele Türkiye'de iktidarı elinde tutanlar, Türk devletleri ile ilgili kimi organizasyonlar yaparken Doğu Türkistan'ı unutup yok saymaları, olup biteni yaşanmamış kabul etmeleri acı verici. Hele mihmandarları Maocu bazı siyasileri öne katarak onların sözlerini, düşüncelerini ve onların bilgileri ışığında yol almaları, var olan gerçekleri yok saymaları, hepimiz adına vicdan adına karartıcıdır' diye konuştu.

'MİLLET VE MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN ARKADAŞLARI KAZANACAK'

Doğruyu ayakta tutmak için, şartlar neyi gerektirirse gerektirsin, siyaset sonları bile olsa yolarından dönmeyeceklerini söyleyen Çayır, 'Adaleti tutmak için liyakat kurumu için borç batağından çıkıp üretim ekonomisine geçmek için özgürlükler için hukukun herkes için işlemesi için adaletin var olduğu bir ülke için yola çıktık. Bunun için birlikteyiz. Milletimiz ile buluşacağız. Bu buluşmayı kimse engelleyemeyecektir. Bekleyin 1 ay içerisinde Allah'ın izniyle Ankara'da meşaleyi yakacağız. 10 binlerin katıldığı meşaleyi birlikte yakacağız. O meşale dalga dalga topluma sirayet edecek ve iyilikler kazanacak, adalet kazanacak, akıl kazanacak, millet ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşları kazanacak' ifadelerini kullandı. (DHA)

YORUMLAR
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MYP lideri Çayır:  Doğu Türkistanlıların acılarını dünyanın bilmesini istiyoruz MYP lideri Çayır:  Doğu Türkistanlıların acılarını dünyanın bilmesini istiyoruz Remzi Çayır: 'Hiçbir Sebep Zamanında Yapılacak Seçimlerin Ötelemesine Yol Açamaz' Remzi Çayır: 'Hiçbir Sebep Zamanında Yapılacak Seçimlerin Ötelemesine Yol Açamaz'
Kaynak: DHA

Doğu Türkistan, Remzi Çayır, Uygur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MYP LİDERİ ÇAYIR: DOĞU TÜRKİSTANLILARIN ACILARINI DÜNYANIN BİLMESİNİ İSTİYORUZ - Son Dakika

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SON DAKİKA: MYP LİDERİ ÇAYIR: DOĞU TÜRKİSTANLILARIN ACILARINI DÜNYANIN BİLMESİNİ İSTİYORUZ - Son Dakika
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